Ministrul Sportului nu a știut cine e căpitanul naționalei U21

Ministrul Tineretului şi Sporturilor nu a știut nici măcar în ziua marii semifinale a tricolorilor mici cu Germania cine e căpitanul echipei.

Întrebat la Digi 24, înaintea semifinalei cu Germania U21, dacă știe cine este căpitanul naționalei de tineret, ministrul Bogdan Matei s-a eschivat, numind însă jucătorul său preferat - Ianis Hagi.

Știti cine este căpitanul naționalei de tineret?

Bogdan Matei, ministrul Sporturilor: Am spus-o și am întrebat în momentul în care am fost întrebat ce jucător prefer, răspunsul meu a fost unul singur: Ianis Hagi. Nimeni altcineva nu mă interesează și rămân cu aceeași părere. Ianis Hagi este jucătorul meu numărul 1 preferat.

Acum știți cine e Ionuț Radu?

Bogdan Matei, ministrul Sporturilor: Sigur. Acum două luni nu știam și le urez succes. Sunt convins că vor face o figură foarte frumoasă.