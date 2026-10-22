Într-un interviu acordat EFE la Hotel de la Reconquista din Oviedo, Messi a mărturisit că a fost un privilegiu să împartă vestiarul cu jucători precum Xavi, Iniesta şi Puyol "şi mulţi alţii", potrivit Agerpres.

"Am avut norocul să câştigăm totul, iar modul în care am făcut-o bucuria pe care o simţeam jucând, câştigând şi realizând lucruri importante a fost ceva special. Dar, mai presus de toate, ne-am bucurat cu adevărat de viaţa de zi cu zi, de antrenamente; ne-am simţit minunat", şi-a amintit Messi.

Starul argentinian care evoluează în prezent pentru clubul american Inter Miami, după o perioadă petrecută la formaţia franceză PSG, a recunoscut că este "greu de rezumat în câteva cuvinte" ceea ce înseamnă FC Barcelona pentru el; clubul este o parte integrantă a vieţii sale şi, în multe privinţe, clubul vieţii sale.

„O afecţiune foarte, foarte specială atât pentru oraş, cât şi pentru club”

Messi a punctat că a trăit "atât de multe lucruri minunate" atât la club, cât şi în oraş, iar acolo s-au născut şi cei trei copii ai săi. Prin urmare, simte "o afecţiune foarte, foarte specială atât pentru oraş, cât şi pentru club".

Dincolo de faptul că a câştigat totul la nivel de club cu Barca, Messi a subliniat că triumful la Cupa Mondială din 2022, în Qatar, alături de Argentina, a reprezentat "vârful" carierei sale, o realizare care a fost "mai mult decât un simplu vis".

Golurile marcate în acea finală se numără printre cele mai importante din cariera sa "având în vedere semnificaţia lor, momentul şi natura meciului în sine" , alături de alte reuşite decisive pentru Barcelona în finalele Ligii Campionilor sau în "El Clasico".

Fotbalistul din Rosario a vorbit şi despre sfaturile legate de fotbal primite de la tatăl său, Jorge, decedat în luna august , cu care "discuta constant" şi făcea schimb de idei imediat după fiecare antrenament sau meci. Poate cel mai important sfat a fost acela de a nu înceta niciodată să încerce: "Să iau mingea şi să încerc indiferent dacă ieşea bine sau rău şi să nu mă opresc asupra rezultatului, pentru că întotdeauna mai exista o fază de jucat".

Și-a dorit dintotdeauna să fie fotbalist

Leo Messi a recunoscut că şi-a dorit dintotdeauna să fie fotbalist. El a menţionat că a realizat că poate reuşi acest lucru în momentul în care s-a alăturat echipei Barca B, întrucât era "foarte aproape" şi ştia că oportunitatea poate apărea în orice clipă mai ales că începuse deja să se antreneze cu prima echipă, un moment care s-a dovedit a fi "decisiv" în cariera sa.

Întrebat cum ar dori să fie ţinut minte, starul argentinian a spus că speră să rămână în amintirea oamenilor ca "un mare sportiv" care a luptat mereu pentru obiectivele şi visurile sale: "Uneori lucrurile au ieşit bine, alteori nu, dar nu am încetat niciodată să încerc să câştig tot ce îmi stătea în faţă".

Messi, care a subliniat că "mulţi oameni au un talent deosebit", dar "rămân pe drum din cauza lipsei de oportunităţi" a remarcat că este "un privilegiu" să se numere printre laureaţii Premiului "Prinţesa de Asturia" pentru Sport, alăturându-se unor nume precum Serena Williams, Carolina Marín, Rafael Nadal, Eliud Kipchoge, Lindsey Vonn, fraţii Gasol şi Michael Schumacher.