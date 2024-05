Messi a intrat în istorie: un gol și cinci pase decisive în MLS. Cum s-au înscris golurile VIDEO

Messi nu a fost singurul jucător care a strălucit în acest meci disputat în Florida, deoarece colegul său uruguayan Luis Suarez a marcat un hat-trick.

Lionel Messi şi-a început festivalul cu dreptul, în condiţiile în care franciza sa era condusă cu 1-0 la pauză: după ce i-a oferit prima sa pasă noului său coleg Matias Rojas, în minutul 48, însuşi cel care a câştigat de opt ori Balonul de Aur a adus Miami în avantaj două minute mai târziu, după o pasă a lui Luis Suarez.

