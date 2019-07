Mesaj emoționant primit de Halep de la o jucătoare WTA. Ce i-a scris Djokovici

Românca Simona Halep, noua campioană la Wimbledon, a fost felicitată de colegii ei din tenis, pe rețelele de socializare, după victoria istorică de sâmbătă.

Românca a primit mesaje de la liderul ATP, Novak Djokovici, care joacă, duminică, în ultimul act cu Roger Federer, şi de la sud-africanul Kevin Anderson, finalistul de anul trecut.

"Felicitări, Simona! O victorie formidabilă pe care o meriţi!", a scris Djokovici.

"Felicitări, Simona! Bravo pentru un meci şi un turneu incredibile", a scris Anderson.

Congratulations, Simona! Well done on an incredible match and tournament https://t.co/vW3qM1xOdL — Kevin Anderson (@KAndersonATP) July 13, 2019

Mesaj emoționant primit de o jucătoare din Turcia

Au fost şi jucătoare care au salutat victoria româncei.

"Nu e nevoie de cuvinte. Uimitor. Felicitări", a scris spaniola Carla Suarez Navarro, jucătoare cu care Halep se cunoaşte bine şi se mai antrenează împreună, potrivit News.ro.

"Felicitări, Simona! Inspiraţie", a postate franţuzoaica Alize Cornet.

"Uimitor", a scris australianca Daria Gavrilova.

Cel mai frumos mesaj a venit din partea jucătoarei turce Cagla Buyukakcay: "Întotdeauna un mare fan al tău, Simona Halep, nu numai pentru cariera ta, ci şi pentru personalitatea ta. Multe felicitări!".

Un mesaj emoţionant a venit şi de la Antipozi, de la echipa de fotbal australian Port Adelaide, la care suporteri sunt Darren Cahill şi familia lui.

"Imense felicitări pentru ambasadoarea clubului nostru, Simona Halep, pentru victoria ta de la Wimbledon! Familia ta de la Port Adelaide nu poate fi mai mândră de atât", au scris australienii.

A huge congratulations to club ambassador @Simona_Halep on your Wimbledon victory! Your Port Adelaide family couldn't be more proud #weareportadelaide pic.twitter.com/wcWFsMrgyc — Port Adelaide FC (@PAFC) July 14, 2019

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.

