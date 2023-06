Mesaj emoționant după ce Neymar și-a înșelat iubita însărcinată. „Nu-mi pot imagina viaţa fără tine”

Presa locală susţine că jucătorul a avut o aventură cu o bloggeriţă, Fernanda Campos, deşi îşi împarte viaţa cu Bruna Biancardi de mai bine de un an. Bruna este însărcinată, scrie News.ro.

În încercarea de a pune capăt acestei poveşti, Neymar a decis să se exprime pe reţelele de socializare într-o lungă scrisoare adresată partenerei sale. A fost un mesaj de scuze pentru femeia care poartă în prezent primul lor copil. „Ney”, care se simte „obligat” să facă publică această scrisoare din moment ce aventura a „devenit publică”, recunoaşte că a făcut o greşeală şi îşi reafirmă dragostea pentru partenera sa.

„Nu pot să justific şi să scuz ceea ce este de nejustificat şi de nescuzat. Nu trebuia să-mi dau seama ce am făcut, dar am nevoie de tine în viaţa noastră. Am văzut cât de expusă erai, cât de mult te durea totul şi cât de mult îţi doreai să fii alături de mine. Am făcut o greşeală. Am greşit. Îndrăznesc să spun că fac greşeli în fiecare zi, pe teren şi în afara lui.

Greşelile mele din viaţa personală, le rezolv acasă, în intimitatea mea, cu familia şi prietenii mei. Toate acestea au afectat una dintre cele mai speciale persoane din viaţa mea. Femeia pe care visez să o am alături de mine, mama copilului meu. A afectat familia ta, care acum este a mea. Afectează intimitatea într-un moment atât de special cum este maternitatea.

Mi-am cerut deja scuze pentru greşelile mele, pentru această expunere inutilă, dar mă simt obligat să vorbesc public. Dacă o chestiune privată devine publică, scuzele trebuie să fie făcute publice. Nu-mi pot imagina viaţa fără tine. Dragostea noastră pentru copilul nostru va fi mai puternică, dragostea noastră reciprocă ne va întări", a scris atacantul.

El şi-a însoţit scrisoarea cu o fotografie cu el şi Bruna Biancardi, care, deocamdată, nu a dorit să se exprime public.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 22-06-2023 11:31