Marius Șumudică: „E una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea pentru că ajung la clubul pe care îl iubesc”

"Sunt clipe pe care probabil că le trăieşti rar în viaţă, m-am întors acasă. Am avut o surpriză, pentru am găsit un club foarte bine structurat, cu oameni care îşi fac treaba foarte bine pe fiecare palier şi antrenorul are liniştea de a se ocupa doar de partea tehnică şi de a pregăti echipa astfel încât rezultatele să fie pozitive. Mă bucur. E una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea profesională, pentru că ajung la clubul pe care îl iubesc, la care am avut cele mai mari performanţe ca jucător şi nu am ascuns niciodată dorinţa de a performa şi ca antrenor.

Îmi doresc din suflet ca rezultatele să vorbească, asta este cel mai important, pentru că de foarte multe ori vorbim mult şi facem puţin. Mulţumesc domnului Şucu şi domnului Angelescu pentru că nu a fost uşor să ţii un club că acesta, este foarte greu.

Avem tot ce ne trebuie pentru a face performanţă. Din momentul de faţă rezultatele vor vorbi. Eu vreau să vorbesc mai puţin şi mai mult să vorbesc pe teren. E un timp foarte scurt, dar nu trebuie să ne găsim alibiuri, trebuie să scoatem maximum până la cele două meciuri ale echipei naţionale.

Trebuie să ne cunoaştem mai bine şi să ne punem la punct partea fizică", a declarat Şumudică.

Tehnicianul a precizat că are ca obiectiv în primă fază calificarea în play-off-ul Superligii, după care ţinta se va schimba.

"Este o senzaţie unică, ca atunci când te întorci după o perioadă lungă când lucrezi în străinătate şi te întorci, te simţi bine alături de cei cu care lucrezi. Trebuie să înţeleagă toată lumea că suntem un tot unitar, singur nu poţi să răzbaţi. Ultimii şapte ani eu am activat în străinătate, cu excepţia celor câteva etape de la CFR Cluj.

Am găsit un club bine organizat, nu mai există scuze nici din partea staffului, nici din partea jucătorilor. Trebuie să existe o ascensiune şi asta pică pe umerii mei. Cu siguranţă îl veţi vedea pe acelaşi Şumudică în sensul de agresivitate, de motivaţie, de ceea ce înseamnă relaţia cu jucătorii şi sper ca într-un final rezultatele să fie pe măsură. În privinţa obiectivului, l-am stabilit împreună cu acţionarul principal.

Obiectivul meu este calificarea echipei în play-off-ul competiţiei, să fim între primele şase, după care vom vedea. În opinia mea, pentru că am această experienţă, în momentul în care începe play-off-ul este un alt campionat. Mai avem 24 de jocuri din care trebuie să scoatem maximum, pentru ca la finalul acestui calup să ne aflăm între primele şase. După care putem vorbi despre noul obiectiv", a declarat acesta.

Şumudică nu a vrut să comenteze mesajele transmise de suporteri, la meciul cu Dinamo, extrase din declaraţii ale sale mai vechi, cerându-le scuze acestora dacă a greşit.

"Este ceva ce mi-am dorit foarte mult şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, uite că s-a realizat. Referitor la acele bannere eu îmi cer scuze suporterilor dacă în anumite momente am greşit faţă de ei, dorindu-mi foarte mult să ajung aici, şi dragostea pentru Rapid te face să şi greşeşti.

Eu nu am văzut niciun mesaj jignitor la adresa mea, au fost nişte mesaje sustrase din context din unele declaraţii pe care eu le-am dat. Dacă eu am greşit, îmi cer scuze, dar eu niciodată nu am jignit un suporter rapidist şi nu o voi face, pentru că sunt familia mea. Poate sunt perceput ca un om impulsiv, dar eu nu sunt aşa, eu mă transform doar când sunt pe teren. Eu sunt aşa pentru că de aici îmi câştig pâinea.

Eu le transmit suporterilor că din punctul meu de vedere nu am nicio problemă cu absolut nimeni. Ştiu că sunt şi oameni care te plac şi care nu te plac, dar eu nu am niciun fel de problemă cu absolut nimeni şi sunt ferm convins că împreună vom ridica Rapidul acolo unde îi este locul. Ăsta este targetul meu şi dacă eu nu voi face asta nu-l voi aştepta pe domnul Şucu să-mi spună 'Şumudică, du-te!'. Nu, voi pleca eu şi îmi iau acest angajament, dacă nu îmi voi realiza obiectivul, nu voi aştepta ca domnul Şucu să-mi spună că nu vom mai lucra împreună. Eu am venit din dragoste şi pentru rezultate.

Dragostea o lăsăm deoparte la un moment dat, pentru că rezultatele vorbesc şi dacă nu vor apărea eu voi fi primul care va ridica mâna şi voi spune că nu sunt compatibil cu acest club. În momentul în care nu ai rezultate, trebuie să te duci pe un alt drum", a completat acesta.

"Nici nu m-am uitat pe contract, l-am semnat cu ochii închişi, i-am spus avocatului să treacă ce vrea. Am avut nişte discuţii, eu am întrebat dacă au trecut asta în contract şi nici nu m-am uitat pe el. Şi dacă aş antrena gratis la Rapid până în vară nu ar fi niciun fel de problemă. Rapidul pentru mine este ceva sublim, extraordinar", a mai spus antrenorul rapidist.

Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, a precizat că Marius Şumudică a constituit mereu prima sa opţiune pentru un antrenor român, dar a dorit să încerce şi varianta unui tehnician străin atunci când l-a numit pe nord-irlandezul Neil Lennon.

"Eu în ultima vreme mă simt cu energia la minim, dar Marius ne-a promis tuturor că va reuşi să readucă energia, optimismul şi suntem aici cu toţii ca să îl sprijinim. Locul Rapidului nu este poziţia pe care o ocupă în acest moment în clasament. Faptul că este rapidist şi cunoaşte spiritul Rapidului este frişca de pe tort. Tortul principal este experienţa şi rezultatele pe care le-a avut până acum ca antrenor, ca să ne înţelegem. Din punctul nostru de vedere, noi am avut un număr de discuţii, ca să ne cunoaştem punctele de vedere.

I-am explicat că este prima noastră opţiune ca antrenor român, dar, într-adevăr aveam şi opţiunea de a încerca un antrenor străin. Am încercat-o, am văzut-o, am ajuns la concluzia pe care o ştiţi şi apoi am revenit, normal, la prima noastră opţiune. Şi mi-a apărut bine că prima noastră dorinţă de antrenor a fost disponibilă şi şi-a dorit să antreneze Rapidul. Domnul Şumudică nu a fost niciodată variantă suplimentară pentru noi. Dacă s-a pus problema unui antrenor român cu experienţă oferta principală a fost pentru domnul Şumudică. Nu este o variantă de rezervă. Noi am discutat un lucru şi ceea ce am discutat s-a întâmplat", a declarat Şucu.

Preşedintele clubului, Viorel Moldovan, a afirmat că rezultatele modeste din startul sezonului Superligii au dus la schimbarea antrenorului principal, având încredere că instalarea lui Şumudică va duce la urcarea Rapidului în clasament.

"Rezultatele modeste ale echipei ne-au determinat să facem această schimbare şi să-l readucem acasă pe Marius Şumudică, iar el nu mai are nevoie de nicio prezentare în privinţa spiritului rapidist. Ştim foarte bine că suferă la fel de mult ca orice suporter rapidist, în momentul de faţă eu sunt convins că va reuşi să redreseze lucrurile. Suntem la dispoziţia lui, să întărim logistica necesară pentru a obţine rezultatele pe care ni le dorim şi pentru a readuce Rapidul acolo unde îi este locul. În momentul de faţă rezultatele Rapidului nu caracterizează acest club.

Am încredere că Marius va revitaliza starea de spirit a echipei şi vom vedea o echipă vie, incisivă, care va propune un fotbal aşa cum preferă suporterii noştri şi cum aşteaptă. Nu ne-am gândit că vom ajunge aici, considerăm că este un clasament echilibrat, toate echipele sunt acolo şi considerăm că putem să recuperăm deficitul. Şi sunt convins că vom face acest lucru odată cu instalarea lui Marius Şumudică, vom reuşi să urcăm în clasament. E important să obţinem ceva din următoarele două jocuri, pentru că apoi apare întreruperea şi ne vom pune la punct. Ştim ce avem de făcut", a declarat Moldovan.

Clubul de fotbal FC Rapid a anunţat, marţi seara, despărţirea de antrenorul nord-irlandez Neil Lennon după şase etape din noul sezon, în care formaţia giuleşteană nu a obţinut nicio victorie, instalându-l la conducerea tehnică pe Marius Şumudică, tehnicianul român semnând un contract valabil pentru două sezoane.

Crescut în galeria alb-vişinie, Marius Şumudică a câştigat titlul de campion în 1999, an în care a obţinut şi titlul de golgheter al Rapidului, cu 20 de goluri marcate: 17 în campionat, două în Cupa României şi unu în cupele europene. El ocupă locul 24 în clasamentul all-time al marcatorilor din istoria Rapidului, cu 46 de goluri înscrise în tricoul alb-vişiniu.

Ca fotbalist, Şumudică a evoluat în Giuleşti timp de trei sezoane, între 1997 şi 1999, dar şi în stagiunea 2001-2002, pe lângă titlul de campion, câştigând şi Cupa României de două ori, în 1998 şi 2002.

Ca antrenor, pe lângă experienţa de pe banca Rapidului, din sezonul 2010/2011, când i-a condus pe giuleşteni în 29 de etape, Marius Şumudică a mai antrenat la Astra Giurgiu, alături de care a şi ridicat trofeul de campion, Farul Constanţa, FC Braşov, FC Vaslui, Universitatea Cluj, CFR Cluj, dar şi formaţii din străinatate, ca Al Shabab, Kayserispor, Gaziantep, Rizespor, Malatyaspor sau Al Raed.

Venit în această vară, Neil Lennon a obţinut în scurtul său mandat la Rapid doar cinci egaluri şi o înfrângere (0-1 cu Petrolul la Ploieşti), gruparea giuleşteană fiind în acest moment singura din Superligă fără nicio victorie.

După şase runde, Rapid ocupă locul 11 în Superliga României, cu cinci remize şi o înfrângere.

Primul meci cu Marius Şumudică pe bancă se va disputa vineri seara, de la ora 22:00, atunci când Rapid va întâlni Politehnica Iaşi în deplasare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: