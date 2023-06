Leo Messi a dezvăluit oficial noua echipă la care s-a decis să meargă: ”Am luat decizia să merg la Inter Miami”

Superstarul argentinian a fost asociat cu mai multe cluburi de pe planetă în această perioadă, după ce și-a anunțat decizia de a pleca de la gruparea pariziană la finalul contractului. Al-Hilal, Barcelona și Inter Miami s-au „luptat” pentru semnătura sa, saudiții având o propunere ce depășea jumătate de miliard de euro, care însă a fost refuzată.

Messi și-a dorit să revină la FC Barcelona pentru a-și încheia cariera, însă situația financiară a clubului a îngreunat procesul, astfel că a ales varianta MLS. Jucătorul a susținut primul interviu în care și-a argumentat decizia de a semna cu gruparea americană.

„Îmi doream mult să pot să mă întorc, însă, pe de altă parte, după tot ce am trăit și modul în care am plecat, nu voiam să mă aflu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și să îmi las viitorul în mâinile altora, să fie decis în alt mod.

Am vrut să iau propria decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Dacă am auzit bine s-a zis că LaLiga a acceptat tot și că e totul ok pentru a mă întoarce, însă lipseau multe alte lucruri ce trebuiau rezolvate. Am auzit că trebuiau să vândă jucători sau să scadă salarii jucătorilor și sincer nu voiam să trec prin asta, nici să fiu responsabil de așa ceva. Am fost deja acuzat de multe lcururi care nu au fost adevărate în cariera mea la Barcelona și eram puțin obosit, nu voiam să trec prin astea”, a declarat Messi conform Mundo Deportivo.

