Jocurile Olimpice ar putea fi amânate pe o durată nedeterminată. Vezi care este motivul

Desfăşurarea Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Tokyo în 2021 este considerată ”foarte nerealistă” dacă nu va apărea până atunci un vaccin împotriva noului coronavirus, a avertizat un om de ştiinţă.

”Auzim din partea specialiştilor că asta ar putea fi posibil. Mă gândeam că ar putea trece un an, un an şi jumătate, dar am auzit că ar putea apărea mai repede”, a afirmat prof. Devi Sridhar, şefa catedrei de sănătate globală la Universitatea din Edinburgh.

”Dacă va apărea un vaccin până anul viitor, atunci cred că Jocurile Olimpic ar fi realiste. Vaccinul ar schimba situaţia - un vaccin care să aibă efect, să fie accesibil şi disponibil”, a subliniat Sridhar.

Jocurile Olimpice, amânate deocamdată pentru 2021

”Dacă nu vom avea o descoperire ştiinţifică atunci cred că (Jocurile) nu ar fi realiste”, a mai spus Devi Sridhar.

Luna trecută, Comitetul Internaţional Olimpic şi organizatorii japonezi au decis să amâne Jocurile Olimpice de la Tokyo pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.

Jocurile sunt programate acum între 23 iulie şi 8 august 2021.