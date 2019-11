Ivan Patzaichin, decorat de președintele Iohannis, la împlinirea vârstei de 70 de ani

Campionul Ivan Patzaichin împlinește 70 de ani și a fost decorat astăzi de președintele Iohannis, la Cotroceni, cu Ordinul Național "Steaua României", în grad de Cavaler.

Patzaichin i-a adus în dar o pagaie, însoțită de mesajul "Să vâsliți cât mai bine la conducerea României". În ajunul zilei sale de naștere, marele sportiv care coordonează mai multe proiecte pentru comunitățile din Delta Dunării a fost sărbătorit de prieteni, într-o petrecere, cu muzică lipovenească.

Omul Deltei, care a vâslit spre aurul Olimpiadei cu o pagaie ruptă, a primit, la 70 de ani, încă un titlu.

Surpriză pentru Ivan Patzaichin

Luni seară, 500 de oameni au așteptat, în liniște perfectă, sosirea lui Ivan Patzaichin în sala unde i se pregătise surpriza.

„Nu-mi vine să cred și nu-mi vin nici cuvinte să vă spun pentru că a fost o supriză imensă", a spus Ivan Patzaichin.

Ion Țiriac și Nadia Comăneci i-au urat lui Ivan Patzaichin la mulți ani în mesaje video, proiectate la eveniment. De patru ori campion olimpic, Patzaichin s-a născut în satul Mila 23 din Tulcea. A obținut peste 100 de medalii olimpice, mondiale și europene, la disciplina caiac-canoe. În prezent, antrenează lotul nostru olimpic.

„Când am venit în sport nu am venit decât să devin campion. Când am plecat din Mila 23, am plecat cu gândul să devin campion. Nicio clipă nu m-am gândit doar să încerc, doar să rămân... Ceea ce nu a fost deloc ușor”, a spus Patzaichin.

„Cred că este nevoie de tehnicieni buni, de tehnicieni valoroși. Sportul românesc are nevoie de oameni care să susțină. Am avut școli extraordinare în toate domeniile și e păcat că nu mai avem. Foarte mulți antrenori au plecat afară, foarte mulți sportivi nu au posibilitatea să practice sportul”, mai spune Patzaichin.

Prin fundația sa, el oferă ajutor celor hotărâți să conserve bogățiile Deltei, convins că românii au obligația morală să conserve o moștenire de preț. Cum campionul are origini lipovenești, apropiații au invitat la petrecere și o trupă de muzică și dansuri tradiționale.

