Canoistul Ivan Patzaichin a împlinit 70 de ani. „A fost o surpriză imensă”

Petrecere specială pentru un om la fel de special! Mai exact, o petrecere surpriză. Canoistul Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic, mondial şi european, a împlinit frumoasă vârstă de 70 de ani.

În afara medaliilor, el a primit şi Colanul de Argint, cea mai înaltă distincție acordată de Comitetul Internațional Olimpic.

Mai presus de onoruri este un om îndrăgit de către cei din jur, iar prietenii l-au sărbătorit aseară aşa cum se cuvine.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, prietenii lui Ivan Patzaichin, împreuna cu membrii asociației care poartă numele sportivului, au organizat în cinstea lui o petrecere surpriză.

Cei care nu au putut veni, printre care și nume mari din sportul românesc, că Ion Țiriac și Nadia Comăneci, au fost totuși prezenți, dar pe un ecran imens de unde au transmis mesajele lor din inima.

Fostul canotor nu se aștepta la o asemenea surpriză și mai ales nu se aștepta că atâția oameni dragi să îi fie alături într-o zi atât de importantă.

Citește și Rețete perscărești cu Ivan Patzaichin. Campionul olimpic aduce la oraș tradiția culinară din Deltă

Peste 500 de oameni au așteptat în liniște până la venirea lui, iar în momentul în care și-a făcut apariția, Ivan Patzaichini abia a mai putut face față îmbrățișărilor și uralelor.

Ivan Patzaichin: „Nu-mi vine să cred și nu-mi vin nici cuvinte să vă spun pentru că a fost o supriză imensă"

Întrebat despre viitorul sportului din România, el s-a arătat dezamăgit de ceea ce se întâmplă în prezent.

Ivan Patzaichin: „Cred că este nevoie de tehnicieni buni, de tehnicieni valoroși. Sportul românesc are nevoie de oameni care să susțină. Am avut școli extraordinare în toate domeniile și e păcat că nu mai avem. Foarte mulți antrenori au plecat afară, foarte mulți sportivi nu au posibilitatea să practice sportul"

Canoistul român Ivan Patzaichin, cvadruplul campion olimpic s-a născut în anul 1949, în satul Mila 23 din județul Tulcea. În prezent acesta este antrenorul lotului olimpic de caiac-canoe, iar de-a lungul carierei a obținut peste 100 de medalii olimpice, mondiale și europene.

Ivan Patzaichin: „Când am venit în sport nu am venit decât să devin campion. Când am plecat din Mila 23 am plecat cu gândul să devin campion, nicio clipă nu m-am gândit doar să încerc, doar doar să rămân, ceea ce nu a fost deloc ușor"

Cum campionul este lipovean, apropiații s-au gândit să invite și trupe lipovenești.

Andi Moisescu: „Eu nici nu l-am cunoscut pe Ivan altfel decât mare de la bun început și până în ziua de astăzi. Ivan este cu adevărat un model pentru noi. Pentru români. De fapt, contează un singur lucru, să îți dorești cu adevărat, să devii ceva. Dacă am face mai mult sport, noi poporul român, în întregime, am fi mult mai sănătos și la trup și la suflet și la cap."