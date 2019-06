Italienii se bucură că România a fost eliminată de Germania. Mesajele publicate online

"Biscotto (n.r. - biscuit)", un termen care defineşte meciurile ce se termină cu un scor mulţumitor pentru ambele echipe, a fost cuvântul cel mai întâlnit pe reţelele de socializare.

După semifinalele de joi, suporterii italieni şi-au arătat satisfacţia că echipele care s-au înţeles să se califice împreună au plecat acasă cu câte patru goluri primite.

Spania a învins, joi, la Reggio Emilia, cu scorul de 4-1 (2-1), reprezentativa Franţei, şi s-a calificat în finala Campionatului European de tineret.

În finala programată duminică, de la ora 21.45, pe Dacia Arena din Udine, Spania va evolua împotriva Germaniei, care a trecut de România, la Bologna, cu scorul de 4-2 (1-2).

After the Biscotto from France & Romania to elimate Italy, both teams find themselves eliminated! Ha ha ha karma is a B!T©H!