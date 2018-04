Irina Begu, a doua victorie pentru România în întâlnirea cu Elveţia. ”A fost greu”

Irina Begu, locul 38 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-4, 6-1, pe Timea Bacsinszky, locul 46 WTA, iar România conduce cu 2-0 întâlnirea cu Elveţia din barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Federaţiei.

"A fost un meci greu din punct de vedere emoţional. Am început mai greu, dar pe parcurs am început să simt mult mai bine mingea, am început să variez şi să joc exact ce am stabilit împreună cu echipa. Vreau să vă mulţumesc foarte mult, voi faceţi aceste momente speciale. Este atât de frumos să joci în faţa unui public atât de numeros, vă mulţumesc din toată inima", a declarat Begu, la interviul de pe teren, conform news.ro.

Begu a evoluat concentrată, cu calm, cu răbdare şi a contracarat jocul variat al adversarei, care nu a prins totuşi o zi prea bună la Cluj-Napoca. Bacsinszky a venit cu unele probleme medicale în România şi acest lucru s-a văzut în prestaţia ei, mai ales în setul secund.

Românca a început mai slab, a fost condusă cu 2-0, după un break în ghemul al doilea, dar a revenit şi a egalat. Tot Begu a ridicat scorul la 4-3, câştigând pe serviciul rivalei, însă Bacsinszky a făcut rebreak. Următoarele două ghemuri şi setul i-au revenit Irinei Begu, care s-a impus cu 6-4, după 43 de minute.

În setul al doilea, Begu a jucat şi mai bine şi s-a impus cetegoric, cu 6-1, după o oră şi 17 minute şi după break-uri înregistrate la 1-1, 3-1 şi 5-1.

În primul meci al zilei, Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-1, pe Viktorija Golubic, locul 115 WTA.

Duminică, partidele se vor desfăşura după următorul program, începând cu ora 12.00:

