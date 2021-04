Ion Ţiriac a mărturisit că a fost bolnav de Covid-19. De unde a luat și cât de grav a fost

Omul de afaceri Ion Ţiriac, în vârstă de 82 de ani, a mărturisit că a fost bolnav de Covid, dar că a trecut prin boală fără să simtă.

El afirmă că s-a şi vaccinat, argumentând că nu ai cum să nu te vaccinezi ”dacă ai puţină minte în cap”, conform News.ro.

”Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt, aproape nu ştiam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, la 82 de ani ,n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine aşa decât altfel. Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea care a luat-o de la Universitate. Am trecut toţi peste cu bine, mulţumesc lui Dumnezeu”, a declarat fostul tenisman, la Antena 1.

El a precizat că şi-a făcut şi vaccinul anti-COVID

”Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă”, a precizat Ion Ţiriac.

Întrebat ce vaccin i-a fost administrat, omul de afaceri a răspuns: ”L-am făcut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci dacă ai puţină minte în cap”.