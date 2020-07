Interviu cu Horia Tecău despre pandemie, Adria Tour și US Open. De ce nu s-ar vaccina împotriva Covid-19

Tenismanul român Horia Tecău a declarat, într-un interviu acordat corespondentului Știrile Pro TV Vitalie Cojocari, că nu s-ar vaccina împotriva Covid-19, în cazul în care ar fi obligat să facă asta pentru a putea participa la turneele de tenis.

Cel mai bun jucător român de tenis la dublu dezvăluie, în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro, cât de mult a afectat pandemia tenisul mondial și de ce în acest an s-ar putea să nu participe la turneul US Open pe care l-a câștigat în 2017.

Pro TV

Tecău: Vaccinarea împotriva Covid-19 nu e o opțiune pentru mine acum

Întrebat ce ar face dacă ar fi pus în situația de a se vaccina împotriva Covid-19, pentru a putea participa la turnee precum US Open, Australian Open sau Roland Garros, Horia Tecău a precizat că "fără informații, fără cunoștințe, vaccinarea nu este o opțiune pentru mine".

"Este o întrebare bună. În acest moment, fără informații, fără cunoștințe, vaccinarea nu este o opțiune pentru mine. Nu aș participa la următorul Grand Slam dacă mi s-ar impune asta. Dacă nu știu că este un test ok, că nu sunt efecte secundare", a spus tenismanul.

Horia Tecău, despre cum l-a afectat pandemia

Pe de altă parte, jucătorul de tenis a precizat că pentru el perioada de pandemie a fost una benefică, deoarece această pauză competițională i-a oferit posibilitatea de a-și vindeca o accidentare mai veche, dar și de a relua legăturile cu familia sa.

Vitalie Cojocari: Cum a fost această perioadă de pandemie pentru tine?

Horia Tecău: Multă lume are impresia că un sportiv de performanță este aproape terminat în această perioadă, pentru că nu poate performa, nu se poate antrena. Pentru mine acestă perioadă de pauză a fost benefică, aveam nevoie de odihnă, de vindecare. Jucam de câțiva ani cu o accidentare, care a recidivat. Nu eram bucuros de forma fizică, am partener, insista să jucăm când mă simțeam mai bine. Cu această pauză, am fost forțat să stau cuminte, să nu mai joc o perioadă, simt că piciorul s-a vindecat, simt că organismul s-a vindecat. Am luat această perioadă ca o odihnă, o vindecare și o conectare cu lucrurile pe care le-am amânat în acești ani.

Vitalie Cojocari: Concret, ce ai făcut?

Horia Tecău: Am vorbit cu familia, cu prietenii mai mult. Discutam despre noi, ești bine, ești bucuros, ce gânduri ai.

Vitalie Cojocari: Ce ai descoperit despre familia ta?

Horia Tecău: Că mi se face dor de ei, de părinții care mă ascultă, s-a reluat o comunicare, o atitudine între noi de care mi-a fost dor în toți acești ani. Discuțiile au fost mai profunde, mi-au pus întrebări de genul: Ești fericit?, Ai nevoie de ceva?, a fost benefic pentru noi.

Vitalie Cojocari: Și, ești fericit?

Horia Tecău: Da, m-am bucurat de această perioadă, trăiesc o stare de bucurie. Când iubești sportul poți să-l faci și în doi metri, motivația era mai mică, dar mi-am făcut antrenamentul de menținere, aveam o stare de bine, o energie bună. Cumva, activitatea competițională s-a oprit, dar activitatea sportivă nu, pentru că am făcut mișcare fizică în fiecare zi.

Vitalie Cojocari: Ce se schimbă în tenis în urma pandemiei?

Horia Tecău: Încă nu sunt foarte bine stabilite aceste reguli, știm că vom juca fără spectatori în prima etapă, că organziatorii nu vor mai activa un staff mare care să se ocupe de noi, tablourile competiționale s-au micșorat și există riscul ca aveastă perioadă să dureze mai mult timp. Și aici jucătorii au de pierdut, și odată cu ei și cei din staff-ul lor. Tabloul competițional la dublu va fi redus, la US Open, la sfârșitul lunii august. S-a redus de la 64 de echipe la 32, deci 64 de jucători nu vor participa. Ei ne sfătuiesc: să nu vă îmbrățișați, dar asta e greu de făcut, pentru că faci parte dintr-o echipă.

Vitalie Cojocari: Vei participa la US Open?

Horia Tecău: Nu ștu dacă particip la US Open, pentru că situația este instabilă, neclară. Avem infomații că ei se pregătesc să organizeze, condițiile sunt extreme, un sat olimpic la o scară mai mică. Nu ai voie să stai la teren prea mult. Nu știm încă, pentru că sunt multe întrebări la care nu am primit răspuns. Vorbim de sute de jucători și membri ai staff-ului, și nu au avut un răspuns foarte clar. Nu știm dacă vom putea călători. Nu vrei să rămâi blocat într-o țară mult timp. Eu, ca jucător, îmi doresc să mai particip la un US Open, este un vis să participi la o astfel de competiție, dar nu știu dacă în aceste condiții se merită.

Pro TV

Tecău, despre scandalul organizării turneului Adria Tour

Horia Tecău a vorbit și despre turneul Adria Tour, organizat de numărul unu mondial Novak Djokovici, în Serbia și Croația.

Djokovici a fost criticat după ce s-au descoperit mai multe cazuri de coronavirus, inclusiv al său, după organizarea turneului. Au fost testaţi pozitiv cel puţin patru jucători - Novak Djokovici, Viktor Troicki, Grigor Dimitrov şi Borna Corici - dar şi alte persoane, invitaţi, membri ai staff-urilor tenismenilor, organizatori.

Vitalie Cojocari: Ce părere ai despre Adria Tour, unde s-a greșit acolo?

Horia Tecău: Sincer, mi-a plăcut ideea, aș fi vrut ca evenimentul să se încheie curat, pentru a se demonstra că se poate relua o activitate sportivă, cu norme. Îmi doream să se demonstreze că se revine la o normalitate. Cred că acolo s-a întâmplat un pic prea devreme, prea mult.

Vitalie Cojocari: Oamenii se îmbrățișau, nimeni nu purta mască, până și Djokovici a participat la acele petreceri unde oamenii nu purtau mască...

Horia Tecău: Cred că sunt niște măsuri care trebuie luate, pentru a se relua activitatea. Mi-a plăcut atitudinea lor, noi iubim sportul, vrem să facem sport, suntem tineri, suntem sănătoși, reluăm viața.. Dar când tragi linie și apar cazuri acolo, poate nu au respectat normele. Când organizezi un astfel de eveniment, cu public, atitudinea este să oferim lumii spectacol, vrem să reluăm viața normală. Dar, cu un asffel de rezultat este afectat tot circuitul.

Vitalie Cojocari: Crezi că imaginea tenismanului sârb Novak Djokovici a avut de suferit ca urmare a acestui scandal?

Horia Tecău: Pentru mine, nu, pentru că intenția lui a fost bună. A fost un eveniment care a arătat bine, fanii tenisului au fost înnebuniți. Și normele sunt făcute cu un anumit motiv.

Vitalie Cojocari: A avut și unele afirmații despre faptul că nu s-ar vaccina. Și soția lui a publicat pe Facebook ceva care semăna cu teoria conspirației...

Horia Tecău: Nu am suficientă informație pentru a-mi face o părere. Ca prim instinct, nu știu cum aș fi de acord cu o vaccinare obligatorie, dar este de aprofundat și de gândit mai bine. Fiind o situație fără precedent, nu avem un model, nu avem repere și încă observ și aștept să văd ce se întâmplă. Deocamdată analizez, nu am urmărit foarte mult presa în ultima perioadă, pentru că eram bombardat de tot felul de informații și am simțit că este mai bine să aștept. Eu îmi iau măsurile mele și vedem ce se întâmplă în viitor. Sunt atent cu ce fac eu, să port masca când intru în spații în interior, niște măsuri de bază. Și cumva cer lucrul acesta și de la cei care sunt în jurul meu.

Vitalie Cojocari: Ce vei face dacă jucătorii vor fi obligați să se vaccineze pentru a putea participa la turnee mari?

Horia Tecău: Este o întrebare bună. În acest moment, fără informații, fără cunoștințe, vaccinarea nu este o opțiune pentru mine. Nu aș participa la următorul Grand Slam dacă mi s-ar impune asta. Dacă nu știu că este un test ok, că nu sunt efecte secundare.