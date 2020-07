Horia Tecău, despre scandalul turneului Adria Tour. Unde a greșit Novak Djokovici

Tenismanul Horia Tecău a vorbit, în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro, despre scandalul provocat de organizarea turneului Adria Tour, unde mai mulți jucători s-au infectat cu cu Covid-19.

Jucătorul român de tenis a apreciat inițiativa jucătorului sârb Novak Djokovici, însă a precizat că probabil "a fost prea mult, prea repede".

Numărul unu mondial Novak Djokovici a fost criticat după ce s-au descoperit mai multe cazuri de coronavirus, inclusiv al său, după organizarea turneului Adria Tour, în luna iunie, în Serbia și Croația. După turneu, au fost testaţi pozitiv cel puţin patru jucători - Novak Djokovici, Viktor Troicki, Grigor Dimitrov şi Borna Corici - dar şi alte persoane, invitaţi, membri ai staff-urilor tenismenilor, organizatori.

Horia Tecău: Cred că acolo s-a întâmplat un pic prea devreme, prea mult

Vitalie Cojocari: Ce părere ai despre Adria Tour, unde s-a greșit acolo?

Horia Tecău: Sincer, mi-a plăcut ideea, aș fi vrut ca evenimentul să se încheie curat, pentru a se demonstra că se poate relua o activitate sportivă, cu norme. Îmi doream să se demonstreze că se revine la o normalitate. Cred că acolo s-a întâmplat un pic prea devreme, prea mult.

Vitalie Cojocari: Oamenii se îmbrățișau, nimeni nu purta mască, până și Djokovici a participat la acele petreceri unde oamenii nu purtau mască...

Horia Tecău: Cred că sunt niște măsuri care trebuie luate, pentru a se relua activitatea. Mi-a plăcut atitudinea lor, noi iubim sportul, vrem să facem sport, suntem tineri, suntem sănătoși, reluăm viața.. Dar când tragi linie și apar cazuri acolo, poate nu au respectat normele. Când organizezi un astfel de eveniment, cu public, atitudinea este să oferim lumii spectacol, vrem să reluăm viața normală. Dar, cu un asffel de rezultat este afectat tot circuitul.

Vitalie Cojocari: Crezi că imaginea tenismanului sârb Novak Djokovici a avut de suferit ca urmare a acestui scandal?

Horia Tecău: Pentru mine, nu, pentru că intenția lui a fost bună. A fost un eveniment care a arătat bine, fanii tenisului au fost înnebuniți. Și normele sunt făcute cu un anumit motiv.

Vitalie Cojocari: A avut și unele afirmații despre faptul că nu s-ar vaccina. Și soția lui a publicat pe Facebook ceva care semăna cu teoria conspirației...

Horia Tecău: Nu am suficientă informație pentru a-mi face o părere. Ca prim instinct, nu știu cum aș fi de acord cu o vaccinare obligatorie, dar este de aprofundat și de gândit mai bine. Fiind o situație fără precedent, nu avem un model, nu avem repere și încă observ și aștept să văd ce se întâmplă. Deocamdată analizez, nu am urmărit foarte mult presa în ultima perioadă, pentru că eram bombardat de tot felul de informații și am simțit că este mai bine să aștept. Eu îmi iau măsurile mele și vedem ce se întâmplă în viitor. Sunt atent cu ce fac eu, să port masca când intru în spații în interior, niște măsuri de bază. Și cumva cer lucrul acesta și de la cei care sunt în jurul meu.

Horia Tecău a vorbit și despre un eventual vaccin anti-Covid și despre ce ar face el dacă ar fi obligat să se vaccineze pentru a participa la un turneu.

"În acest moment, fără informații, fără cunoștințe, vaccinarea nu este o opțiune pentru mine. Nu aș participa la următorul Grand Slam dacă mi s-ar impune asta. Dacă nu știu că este un test ok, că nu sunt efecte secundare", a spus Tecău.