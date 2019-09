Halep va participa la două turnee în China: „Am avut nişte probleme la gleznă”

Simona Halep a declarat, miercuri, la plecarea în Chna, că „speră să-i meargă bine” la turneele de la Wuhan şi Beijing.

„Mă simt destul de bine, sunt încrezătoare şi sper să-mi meargă bine. Este un pic mai diferit, mâncarea este diferită, aerul este diferit, cultura de acolo mai diferită, aşa că încerc să mă adaptez cât pot de bine şi să joc cât se poate de bine, însă nu este uşor. Fizic sunt sută la sută, nu am niciun fel de probleme. Am avut nişte probleme la gleznă, de fapt la tendonul lui Ahile împreună cu glezna, acum mă simt bine, am făcut recuperarea, am făcut tratament, m-am antrenat în ultima săptămână şi acum mă simt bine. Darren Cahill va reveni în noul sezon, nu la turneele acestea", a declarat Halep, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, conform News.ro.

În acest sezon, Halep, locul 6 WTA, va mai evolua la turneele de la Wuhan (Premier 5, 22 - 28 septembrie) şi Beijing (Premier Mandatory, 28 septembrie - 6 octombrie) şi la Turneul Campioanelor (27 octombrie - 9 noiembrie).

