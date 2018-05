Halep - Svitolina, în finala de la Roma de la ora 14:00 LIVE TEXT

Halep - Svitolina, finală de la Roma. Simona a învins-o în femifinale, sâmbăta, pe Maria Sharapova, în trei seturi, 4 - 6, 6 -1, 6 - 4. Svitolina s-a impus în fata jucătoarei din Estonia Anett Kontaveit în două seturi, 6 -4, 6 - 3.

După ce s-a calificat în finala turneului WTA de la Roma, Simona Halep a declarat: “Este frumos că suntem din nou în finală, noi două. Va fi un meci frumos, dar sper să nu mă accidentez din nou. Este o adversară dificilă şi o jucătoare mare. Trebuie să mă concentrez şi să joc la nivel maxim”, a afirmat ea, citată de News.ro

.@Simona_Halep earns her second win over Sharapova in the @InteBNLdItalia semifinals!

Highlights from their three-set battle