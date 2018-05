Halep a învins-o pe Osaka, la Roma. Simona a pierdut doar un game în acest meci

Getty

Românca Simona Halep, numărul 1 mondial, a învins-o în turul secund la turneul WTA de la Roma, pe japoneza Naomi Osaka, numărul 21 mondial. Partida a durat doar 59 de minute.

În faza următoare, Halep, finalistă la precedenta ediţie, va evolua cu învingătoarea dintre croata Dona Vekici, locul 52 WTA, şi americanca Madison Keys, locul 14 WTA.

Calificarea în optimi este recompensată la Foro Italico cu un premiu de 28.910 euro şi cu 105 puncte WTA.

Desfășurarea meciului:

13:11 Halep - Osaka 6-1, 6-0. Victorie fără emoții pentru Halep!

13:07 Halep - Osaka 6-1, 5-0. Game Halep. Simona salvează încă o minge de break, apoi servește impecabil.

13:02 Halep - Osaka 6-1, 4-0. Break Halep. Simona continuă să trimită obsesiv mingile peste fileu, provocând greșelile neforțate ale japonezei.

12:56 Halep - Osaka 6-1, 3-0. Game pentru Simona Halep!

12:51 Halep - Osaka 6-1, 2-0. BREAK pentru Simona Halep!

12:47 A început setul 2. Halep - Osaka 6-1, 1-0. Game pentru Simona Halep! A început setul secund cu un game câștigat la 15, pe propriul serviciu.

12:42 Halep - Osaka 6-1. SET pentru Simona Halep!

.@Simona_Halep reels off six games in a row to take the opening set, 6-1! #ibi18 pic.twitter.com/OMKtGooPhb — WTA (@WTA) 16 May 2018

12:40 Game Halep, 5-1: Halep câștigă cel de-al 5-lea game consecutiv.

12:36 Halep - Osaka 4-1. Încă un break pentru Simona Halep! Numărul 1 WTA e de neoprit.

12:33 Halep - Osaka 3-1. Game pentru Simona Halep!

12:29 Halep - Osaka 2-1. Break reușit de Simona Halep! Românca a luptat extraordinar.

12:23 Halep - Osaka 1-1. Game pentru Simona Halep!

.@Simona_Halep! Unreal point from the Romanian, who seals it with the forehand! #ibi18 pic.twitter.com/huisDkOFfi — WTA (@WTA) 16 May 2018

12:13 Halep - Osaka 0-1. Game câștigat de Naomi Osaka la 30, pe propriul serviciu.

12:09 Meciul a început.

Meciul va începe în curând.

Aceasta este a 5-a confruntare dintre Halep şi Osaka, jucătoarea română conducând cu 3-1 în meciurile directe.

Simona Halep îşi poate pierde poziţia de lider mondial la Roma. Halep este nevoită să ajungă până în finala turneului pentru a fi sigură că rămâne pe primul loc.

