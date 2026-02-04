„Conflictele politice ar trebui purtate pe terenul politic, iar sportul ar trebui să rămână sport”, a declarat Steffen Meyer, purtător de cuvânt al guvernului german.

Ministrul sportului din Germania, Christiane Schenderlein, şi-a exprimat şi ea opinia în ziarul Süddeutsche Zeitung, amintind că ediţia 2026 a Cupei Mondiale se va desfăşura şi în Canada şi Mexic, nu doar în Statele Unite: „Nu susţin această opţiune deoarece sportul nu ar trebui folosit ca instrument”, a spus ea.

În ianuarie, în punctul culminant al tensiunilor dintre europeni şi conducerea de la Washington, tensiuni declanşate de intenţia declarată a lui Trump de a anexa Groenlanda şi de a impune tarife suplimentare ţărilor europene care se opuneau, Schenderlein nu a exclus această posibilitate.

Europarlamentarii cer sancțiuni și boicot

La sfârşitul lunii ianuarie, Sepp Blatter, fost preşedinte FIFA, a reiterat apelul unui proeminent avocat elveţian anticorupţie de a „evita Statele Unite” în această vară.

Potrivit revistei germane Spiegel, într-un articol publicat miercuri, mai mulţi europarlamentari de stânga au scris UEFA solicitând acesteia să ia în considerare posibile sancţiuni, inclusiv un boicot al Cupei Mondiale, din cauza „măsurilor politice” şi a „retoricii” observate recent de partea americană.

Luni, actualul preşedinte al FIFA, Gianni Infantino, şi-a exprimat opoziţia generală faţă de boicoturi, despre care a spus că nu fac altceva decât să „contribuie pur şi simplu la mai multă ură”.