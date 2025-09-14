Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câștigat medalia de aur la sol, la Cupa Mondială de la Paris

Sabrina Maneca Voinea
Sportiva română Sabrina Maneca Voinea a câştigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris.

Sabrina Maneca Voinea, care avusese cea mai mare notă şi în calificări, 13,633, s-a impus cu 13,800 puncte.

Medalia de argint i-a revenit rusoaicei Angelina Melnikova, cu 13,400 puncte, iar medalia de bronz a fost obţinută de finlandeza Kaia Tanskanen, cu 13,366 puncte.

La competiţie au mai participat Miruna Botez şi Bianca Vişovan, dar acestea nu au reuşit să se califice în vreo finală.

Echipa a fost însoţită de antrenorii Camelia Voinea, Carmen Traicu şi Ciprian Creţu, de arbitra Ana Iordache şi de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.

