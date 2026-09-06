Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:
PORTARI
Ionuţ RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurenţiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);
FUNDAŞI
Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUŞIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIŞ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAŞCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUŢ (Dinamo, 5/0);
MIJLOCAŞI
Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);
ATACANŢI
Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareş ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUŞ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanţa, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).
Echipa Naţională de Fotbal a României va evolua în Liga Naţiunilor. În prima fereastră FIFA, tricolorii vor disputa patru meciuri.
Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)
Luni, 28 septembrie: România – Bosnia şi Herţegovina (Arena Naţională) FĂRĂ SPECTATORI
Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)
Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Naţională).