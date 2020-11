Gabriela Szabo, după ce Cristina Neagu s-a plâns că handbalistele de la CSM Bucureşti nu şi-au primit banii: ”E ciudat”

”E ciudat sa vezi sportivii vorbind mai mult despre bani şi mai puţin despre rezultatele sportive”, a spus Gabriela Szabo, directorul general al CSM București, după ce Cristina Neagu s-a plâns după meciul pierdut cu Rostov că nu și-au primit banii.

Cristina Neagu a spus, după înfrângerea formaţiei CSM Bucureşti cu Rostov, în Liga Campionilor, că o echipă care are pretenţii să meargă în Final-Four şi care vrea să se bată pentru trofeu trebuie să-şi respecte jucătoarele şi mai ales să le plătească la timp.

”Noi, sincer, nu scoatem în evidenţă lucrurile astea, niciodată nu vorbim în presă, însă sunt lucruri care se adună la un moment dat. Pe lângă asta, este şi această problemă a restanţelor salariale. Abia astăzi am primit primul salariu în acest sezon, pe luna iulie. Nu spun că ăsta e un motiv pentru care am pierdut astăzi, departe de mine gândul ăsta, dar lucrurile se adună, s-au adunat şi lunile astea de restanţe. Din moment ce în a doua parte a lunii noiembrie primeşti abia primul salariu din sezon, nu te simţi bine. Am încercat de fiecare dată să venim la antrenament, să ne antrenăm cât putem de bine, să fim profesioniste. Sincer, cred că o echipă care are pretenţii să meargă în Final-Four-ul Ligii Campionilor şi care vrea să se bată pentru trofeu trebuie să-şi respecte jucătoarele şi mai ales să le plătească la timp, pentru că asta e o problemă pe care nu putem să o ascundem”, a declarat, joi, Cristina Neagu.

CSM București, învinsă acasă de Rostov

Directorul general al clubului CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, i-a răspuns sportivei, printr-o postare pe Facebook.

"În ultima vreme în România, este ciudat sa vezi sportivii vorbind mai mult despre bani şi mai puţin despre rezultatele sportive", a afirmat fosta atletă.

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a fost învinsă joi, pe teren propriu, de formaţia rusă Rostov-Don, scor 27-22 (16-10), în meci restant din etapa a III-a a grupei A.

Neagu a marcat 11 goluri, însă nu a fost de ajuns ca formaţia română să se impună. CSM, cu 11 puncte, încheie anul pe locul 2 în grupa A, al cărei lider este Rostov-Don.