Gabriela Szabo este infectată cu coronavirus. „Nu ştiu ce să mai cred. Aveţi grijă de voi, de cei din jurul vostru”

Gabriela Szabo este infectată cu coronavirus. Fosta atletă a dezvăluit pe Facebook că a fost testată pozitiv, dar, la acest moment, se simte bine.

Gabriela Szabo a mai spus că va rămâne în izolare timp de două săptămâni.

„Îmi pare rău să vă dau veşti mai puţin bune. Ştiu că nu aveţi chef de aşa ceva. Dar oare cine are? Din păcate trebuie să ne obişnuim cu astfel de noutăţi în această perioadă. În ciuda faptului că ne protejăm, că avem grijă de noi şi de cei din jurul nostru, că respectăm cu sfinţenie măsurile impuse de autorităţi, iată, nu suntem feriţi în niciun fel de acest virus care ne-a dat vieţile peste cap. Am ţinut să aflaţi despre starea mea de sănătate de la mine şi nu din alte surse. În următoarele două săptămâni mă văd nevoită să stau acasă. Sunt bine. Încă sunt bine. Şi sper să fiu aşa şi peste 14 zile, când, teoretic, pot spune: „gata, am trecut peste această înfiorătoare încercare”. Nu ştiu ce să mai cred. Aveţi grijă de voi, de cei din jurul vostru, protejaţi-vă. Să ne auzim cu bine!” a scris Gabriela Szabo pe contul ei de Facebook, citată de news.ro.