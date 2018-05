Cristina Neagu: În România, din victorie se face nuntă şi din înfrângere înmormântare. Sunt dezamăgită

Handbalista Cristina Neagu a declarat duminică, după câştigarea medaliei de bronz în Liga Campionilor cu CSM Bucureşti, că este frustrată şi dezamăgită că nu a putut lupta pentru trofeu,

Cristina Neagu a mai spus că ”la noi, în România, din victorie se face nuntă şi din înfrângere înmormântare”, relatează news.ro.

”Este o medalie de bronz de consolare, personal sunt extrem de frustrată şi dezamăgită că nu am câştigat semifinala, iar azi să luptăm pentru trofeu. Mă bucur pentru acest public minunat şi pentru fetele care pleacă de la echipă. Nu cred că nu am fost o echipă cu Gyor, cum s-a spus, dar din păcate, la noi, în România, din victorie se face nuntă şi din înfrângere inmormânare. Am întâlnit o echipă din Gyor foarte agresivă, care nu ne-a lăsat să ne facem jocul. Presiune şi motivaţia azi nu au fost ca ieri şi nici adversara. E bine că am câştigat acest meci. Nu am citit presa şi ce se scrie despre noi, dar publicul a fost senzaţional, le mulţumesc oamenilor din suflet pentru cum ne-au fost alături. Pot să le promit că vom munci şi mai tare în sezonul următor şi vom încerca să fim din nou aici, la Budapesta. Titlul de golgeter este un rezultat al muncii mele de un an de zile şi mă bucur pentru el”, a comentat Cristina Neagu, la DigiSport.

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a încheiat, duminică, participarea la Turneul Final Four de la Budapesta cu medalia de bronz, după ce a învins în finala mică formaţia rusă Rostov-Don, cu scorul de 31-30 (19-14).

În semifinale, CSM Bucureşti a fost învinsă, sâmbătă, de Gyor ETO, deţinătoarea trofeului, cu scorul de 26-20 (12-10), iar Rostov-Don a pierdut cu HC Vardar, cu 19-25 (7-10).

Astfel, în urma finalei mici, CSM Bucureşti încheie cu medalia de bronz, iar Rostov-Don pe locul 4, în timp ce pentru trofeu vor lupta, exact ca în 2017, Gyor ETO şi HC Vardar (ora 19.00).

Cristina Neagu a încheiat şi cu titlul de golgeter (110 goluri marcate).

CSM Bucureşti s-a calificat Turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a eliminat formaţia franceză Metz Handball, cu 34-21 şi 20-27. Gyor a trecut de Buducnost, cu 30-28 şi 26-20, HC Vardar a eliminat pe FC Midtjylland, cu 32-25 şi 24-23, iar Rostov-Don a trecut de FTC Budapesta, cu 32-22 şi 31-29.

CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală de pe locul 3 în grupa principală I, după următoarele rezultate: 28-22 şi 24-28 cu Gyor, 31-26 şi 29-24 cu FC Midtjylland, 22-22 şi 24-25 cu Rostov-Don.

Obiectivul campioanei României în actuala stagiune a fost calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, la care a mai participat de două ori consecutiv.

În 2016, CSM Bucureşti a cucerit trofeul, iar anul trecut a încheiat cu medaliile de bronz. Trei participări consecutive în F4 a înregistrat CSM Bucureşti.

În 2017, Liga Campionilor a fost câştigată de campioana Ungariei, Gyor ETO.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer