Franța – România Fed Cup. Meciul Simona Halep - Caroline Garcia, programat la ora 14:00

Franța – România Fed Cup. Simona Halep o va întâlni, duminică, pe Caroline Garcia în semifinalele Fed Cup. După prima zi a întâlnirii din semifinalele FedCup, Franţa şi România sunt la egalitate, scor 1-1.

Franța – România Fed Cup. Duminică vor avea loc, de la ora 14.00, următoarele meciuri: Caroline Garcia, locul 21 WTA - Simona Halep, locul 2 WTA; Kristina Mladenovic, locul 66 WTA - Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA; Caroline Garcia/Kristina Mladenovic - Irina Begu/Monica Niculescu.

Franța – România Fed Cup. Căpitanii celor două echipe pot opera schimbări în rândul jucătoarelor care vor evolua în aceste partide.

Mesajul tenismenei Caroline Garcia

“Probabil Simona este una dintre cele mai bune jucătoare din lume pe zgură, ea este numărul doi mondial. Am avut probleme în trecut în meciurile cu ea. Trebuie să joc la cel mai bun nivel, trebuie să cred în mine. Am un joc agresiv. Fără îndoială, aceasta va fi cea mai bună armă a mea împotriva ei. Trebuie să cred şi să lupt. Este greu pentru multe jucătoare din circuit împotriva ei. Este o sportivă solidă, nu cedează prea multe puncte, se mişcă foarte bine şi are spirit de luptătoare”, a spus Garcia, potrivit News.ro.



În ceea ce priveşte meciul câştigat în faţa Mihaelei Buzărnescu, Garcia a declarat că a avut câteva frustrări. “Eram pregătită să intru pe teren la 1-0 pentru Franţa sau 1-0 pentru România. M-am concentrat pe prezent. Ştiam că îi pot aduce un punct Franţei. Sunt foarte mulţumită că Franţa a egalat.

La meciul cu Buzărnescu nu a mers totul aşa cum doream, dar am reuşit să rămân pozitivă în ciuda câtorva frustrări. În momentele importante, pe final de seturi, am fost puţin mai agresivă şi asta a făcut diferenţa”, a afirmat jucătoarea franceză.

Franța - Româna, scor egal

Sâmbătă, în primul meci al zilei, Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Kristina Mladenovic, numărul 66 mondial.

Apoi, Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, a fost învinsă, cu scorul de 6-3, 6-3, de Caroline Garcia, locul 21 WTA, în al doilea meci al semifinalei FedCup Franţa - România de la Rouen.

