FC Liverpool plăteşte o sumă record pentru ecuadorianul Moises Caicedo

Liverpool a câştigat astfel "licitaţia" cu Chelsea pentru fotbalistul sud-american, după ce londonezii au oferit la rândul lor 100 de milioane de lire sterline în schimbul lui Caicedo.

Conducerea lui Brighton a acceptat imediat contraoferta "cormoranilor", de 111 milioane de lire, ce depăşeşte vechiul record britanic, stabilit în luna ianuarie de Chelsea, care a plătit 107 milioane de lire pentru achiziţionarea argentinianului Enzo Fernandez.

Brighton l-a transferat pe Caicedo în februarie 2021, de la echipa ecuadoriană Independente del Valle, în schimbul sumei de 4 milioane de lire sterline, reaminteşte BBC.

Moises Caicedo (21 ani) este al treilea mijlocaş recrutat de Liverpool în această vară, după campionul mondial argentinian Alexis Mac Allister, transferat tot de la Brighton, pentru 35 de milioane de lire sterline, şi ungurul Dominik Szoboszlai, achiziţionat cu 70 de milioane de euro de la echipa germană RB Leipzig.

???? ????????| Moises Caicedo has become the most expensive transfer in Ecuadorian football history, with Liverpool paying Brighton and Hove Albion €126.96 million for his services.

The 21-year-old midfielder is now the sixth most expensive transfer of all time, behind Neymar, Kylian… pic.twitter.com/yoahEiBZQj