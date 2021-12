Emma Răducanu în 2021, tânăra care a rescris istoria turneelor de Grand Slam. Ce recorduri a bătut revelația tenisului

Getty

Emma Răducanu, tânăra jucătoare de tenis britanică cu origini românești, a început anul 2021 ca o cvasinecunoscută. Dar acum, campioana de la US Open a fost desemnată personalitatea sportivă a anului în Regatul Unit al Marii Britanii.

Născută în Canada, Emma Răducanu a uimit lumea „Sportului Alb” cu performanța sa din acest an. La începutul sezonului, tânăra sportivă britanică cu origini românești - al cărei tată este român, iar mama chinezoaică - se zbătea în Top 400 WTA, mai exact pe locul 343 în ierarhia mondială. Primul „boom” al Emmei a fost în turneul de Mare Șlem de la All England Club, celebrul Wimbledon, unde a ajuns grație unui wildcard și unde a reușit prima surpriză a anului ajungând în optimile de finală. A fost, de asemenea, prima sa participare printre senioare în cadrul unui turneu de Mare Șlem!

Răducanu nu a jucat în 2021 până pe 18 martie, fiind concentrată anterior pe examenul de Bacalaureat. Astfel, ea nu avea niciun motiv să se aștepte că va realiza ceva la nivel înalt în acest an. Rând pe rând, până la eliminarea sa, jocul lui Răducanu devenise tot mai încrezător după fiecare meci. Din păcate pentru ea, avenutura sa din Londra s-a încheiat printr-o retragere, din motive medicale. Wimbledon a însemnat, totodată, și ieșirea sa din anonimat, notează The Guardian.

Adolescenta care a rescris istoria turneelor de Grand Slam

Apoi, a urmat minunea de la Flushing Meadows, unde, surprinzător, Emma Răducanu a fost imbatabilă pe hard-ul newyorkez. La acea vreme, 30 august – 12 septembrie, jucătoarea britanică și-a început aventura la US Open 2021 din calificări, de unde a izbutit să intre pe tabloul principal al celui de-al patrulea Grand Slam al sezonului. Se afla în clasamentul WTA pe locul 150 și avea vârsta de 18 ani și 10 luni.

Acolo, Emma a bifat un parcurs de mare jucătoare: a venit din calificări, a disputat 10 meciuri și a câștigat fără să cedeze vreun set pe tot parcursul competiției. În ultimul act, ea a dispus de canadianca Leylah Fernandez, cu scorul de 6–4, 6–3.

Datorită triumfului ei de la US Open 2021, Răducanu a bătut și mari recorduri: ea devine prima jucătoare de tenis (atât la masculin, cât și la feminin) care a reușit să câștige un Grand Slem venind din calificări, este cea mai tânără jucătoare de tenis care a câștigat un Grand Slam de la Maria Șarapova (Wimbledon 2004) și este prima jucătoare de tenis britanică care cucerește un trofeu de Grand Slam după Virginia Wade în 1977.

Întrebată recent cum ar descrie anul ei, Emma a răspuns: "O călătorie".

A primit cea mai mare distincție sportivă a anului, în UK

Campioană la US Open la doar 18 ani, Emma Răducanu a fost desemnată pe 20 decembrie personalitatea sportivă a anului 2021 în Marea Britanie, în tradiţionala anchetă a BBC.

„Mulţumesc, este o onoare doar să fiu printre cei nominalizaţi. Sunt foarte bucuroasă de asta, am urmărit gala pentru personalitatea sportivă a anului crescând şi este o onoare să mă număr printre ultimii câştigători.

Mă bucur şi pentru tenisul britanic şi că am reuşit să obţinem acest premiu... din nou! Mulţumesc tuturor fanilor şi celor care au votat, a fost un an nebun. Energia din acest an, când am jucat la Wimbledon în faţa publicului meu de acasă, a fost ceva ce nu am mai simţit până acum.

Vreau să mulţumesc şi echipei mele. Felicitări şi celorlalţi nominalizaţi, echipelor nominalizate, este un efort de echipă”, a spus Emma Răducanu, conform celor de la BBC.

Emma Răducanu încheie anul 2021, cel mai bun de până acum al carierei sale, în Top 20 WTA, pe locul 19, chiar înaintea idolului ei, Simona Halep (20 WTA).