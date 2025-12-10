Dorinel Munteanu a preluat conducerea tehnică a echipei Hermannstadt
Clubul Hermannstadt a anunţat, miercuri, că noul antrenor al echipei este Dorinel Munteanu, acesta semnând un contract valabil un sezon şi jumătate.
Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reșița, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo București, Cercle Bruges, FC Köln, Wolfsburg, Steaua București, CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui și U Cluj. A cucerit campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa națională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile (134 de prezențe / 16 goluri).
Cariera de antrenor a lui Dorinel Munteanu
Dorinel Munteanu și-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa și ca jucător, continuând apoi la FC Argeș, FC Vaslui, Steaua București, U Cluj, Oțelul Galați, Dinamo București, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho FC și CSM Reșița.
A fost antrenor principal la Oțelul Galați în perioada 2009-2012, reușind în 2011 să câștige campionatul și Supercupa României, dar și în perioada 2021-2024, reușind să-i readucă pe gălățeni din Liga 3 în Superligă și într-o finală de Cupa României.
Hermannstadt s-a despărțit în urmă cu aproape o săptămână de tehnicianul Marius Măldărășanu.
