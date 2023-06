Djokovic, prima reacție după performanța istorică: Nu este o coincidenţă că am câştigat cel de-al 23-lea titlu la Paris

„Vă mulţumesc pentru atmosfera specială, minunată. Evident, sunt foarte fericit să împărtăşesc acest moment cu totul special cu voi şi în această etapă cu totul specială din viaţa mea. Nu întâmplător am câştigat al 23-lea meu titlu de Mare Şlem aici, la Paris. Acest turneu a fost cel mai greu de câştigat din cariera mea. Cu multe emoţii, lucruri pe teren, dar şi afară. Sunt foarte, foarte mândru şi foarte fericit să fiu aici, pe acest teren foarte special. Vă mulţumesc din nou pentru prezenţa, sprijinul, energia voastră pe tot parcursul turneului”, a declarat Novak Djokovic după victoria din faţa norvegianului Casper Ruud, potrivit News.ro.

