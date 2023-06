Novak Djokovic a câștigat turneul de la Roland Garros. A devenit cel mai mare jucător din istorie, cu 23 de Grand Slam-uri

Djokovic a reușit această performanță imensă după un meci de trei ore şi 13 minute, câștigat în fața norvegianului Casper Ruud, locul 4 ATP, cu scorul de 7-6 (1), 6-3, 7-5.

În urma câştigării French Open, Djokovici a obţinut un premiu de 2,3 milioane de euro. Ruud a obţinut 1,15 milioane de euro.

Djokovic este, la 36 de ani, primul om din istorie cu 23 de titluri majore în palmares. El s-a impus de zece ori la Australian Open, de trei ori la French Open, de şapte ori la Wimbledon şi de trei ori la US Open, potrivit News.ro.

???? HISTORY MADE ????@DjokerNole is the first man to reach 23 Grand Slam titles ????@RolandGarros | #RolandGarros pic.twitter.com/SJh0sey7Hg