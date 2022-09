David Popovici scrie istorie și la CM de juniori din Peru! Românul a cucerit aurul în finala de la 200 metri liber

Elevul lui Adrian Rădulescu și-a adjudecat a doua medalie la Lima, în proba de 200 m liber, după aurul luat la ștafetă 4x100 m liber, miercuri dimineața.

"Publicul m-a ajutat enorm, mă distrez, a fost o cursă foarte bună", a declarat David Popovici după ce a încheiat finala, susținut de un grup de aproape 30 de români în tribune, potrivit Sport.ro.

Campionatul Mondial de înot pentru juniori din Peru este LIVE pe VOYO.

De această, David Popovici a scos timpul de 1:46,18, stabilind un nou record al competiției. Medalia de argint i-a revenit maghiarului Daniel Meszaros (1:48,19), în timp ultima treaptă a fost a fost ocupată de italianul Filippo Berxtoni (1:49,05).

