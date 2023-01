David Popovici, desemnat cel mai bun înotător al anului 2022. Cum a reușit sportivul român să „zguduie lumea natației”

În acest an postolimpic, multe nume noi au răsărit în topul înotului masculin. Şapte înotători au doborât recorduri mondiale individuale, iar opt au cucerit titluri multiple în probe individuale la mondialele de înot.

Cel mai popular site de ştiri din nataţie notează că niciunul dintre aceşti înotători „nu a zguduit lumea înotului” la fel de mult ca senzaţionalul adolescent David Popovici.

Pentru Premiile Swammy, autorii au decis câştigătorii pe baza statisticilor bazate pe numărul de medalii de aur sau de recorduri mondiale doborâte.

Performanțele lui David Popovici

2021. La doar 16 ani, Popovici stabilea un record mondial de juniori: 47 sec 30/100 la 100 m liber. Ratează o medalie olimpică pentru doar două sutimi de secundă, la 200 m liber.

Anul următor, David Popovici revine în bazin și reușește 46 sec 86/100 la 100 m liber şi 1 min 42 sec 97/100 la 200 m liber.

Europenele din 2022. Popovici a doborât recordul mondial deţinut de brazilianul Cesar Cielo la 100 m liber (46 sec 91/100), înotând în 46 sec 86/100. Apoi a înotat în 1 min 42 sec 97/100 la 200 m liber, devenind al treilea înotător care coboară sub 1 min 43 sec, după Paul Biedermann şi Michael Phelps.

El a câştigat probele de 100 şi 200 m liber la toate concursurile majore internaţionale la care a concurat, Mondialele de seniori, Europenele de seniori, Mondialele de juniori şi Europenele de juniori.

Popovici şi-a stabilit dominaţia mondială în ambele probe, reuşind cei mai buni şapte timpi la 100 m liber (a coborât de 16 ori sub 48 de secunde) şi cei mai buni trei timpi la 200 m liber în 2022.

În plus, Popovici a arătat un progres major şi în bazinul scurt, unde a doborât recordul mondial de juniori la 100 m liber, terminând pe locul patru în proba de la Mondialele de seniori. Atunci a obţinut o medalie de argint la 200 m liber (1 min 40 sec 79/100).

Dincolo de performanţele sale, Popovici a arătat că are o personalitate puternică și că are simțul umorului. După ce a doborât recordul mondial, „Chlorine Daddy” s-a autoproclamat „Skinny Legend” (Legenda slăbănoagă). Acesta a declarat presei că următorul său obiectiv este să coboare sub 45 de secunde.

Swimswam subliniază că, de la Michael Phelps şi Ian Thorpe, lumea înotului nu a mai avut un tânăr precum Popovici.

