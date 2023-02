David Popovici, anunț important despre viitorul său: „Consider că în ultimele săptămâni nu am fost foarte clar”

În Vârstă de 18 ani, David Popovici, dublu campion mondial și european în 2022, a transmis, pe Facebook, ce va face pe lângă cariera de sportiv.

Mesajul postat de David Popovici:

„Salutări tuturor,

Consider că în ultimele săptămâni nu am fost foarte clar cu privire la planurile mele de viitor și cred că vă sunt dator cu un răspuns. Îmi voi împărți energia între cele de suflet (familie, prieteni), studii și sport. Toate trei sunt foarte importante pentru mine, ca să pot crește ca om și să simt că fac ceea ce îmi place, ceea ce mă pasionează, dar și ceea ce trebuie.

Familia e cea mai importantă, creșterea profesională e importantă, iar sportului îi sunt dator cu sinceritate și înțelegere.

Totodată, mă voi implica mai mult în cauze sociale în perioada următoare. Îmi doresc foarte mult să avem succes ca țară și ca oameni, vreau să văd cât mai mulți români fericiți și sănătoși. Simt nevoia să mă implic mai mult, trebuie să ajutăm România cu povești de succes, dar și cu speranța că fiecare poate reuși și poate trece cu bine peste orice.

Să ne sprijinim unii pe alții, e important.

Ținem aproape!”.

David Popovici vrea „cel puțin o medalie” la JO



Altfel, la începutul acestui an, Popovici spunea că îşi doreşte "cel puţin o medalie" la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce la precedenta ediţie şi-a îndeplinit visul de a participa. "La 16 ani am reuşit să mă calific la Jocurile Olimpice, aşa cum mi-am dorit de când eram mic. Chiar la 11 ani am avut un tort cu cercurile olimpice şi Jocurile Olimpice 2020. Deci mi-am îndeplinit visul de a participa, acum, după experienţa de acolo, sigur că îmi doresc cel puţin o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris", a spus Popovici, care la JO de la Tokyo s-a clasat pe patru la 200 m liber (la 2 sutimi de bronz) şi pe şapte la 100 m liber.

