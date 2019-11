Cum explică antrenorul Contra eșecul meciului România Suedia: ”Ăsta este purul adevăr”

Selecţionerul României, Cosmin Contra, a declarat, vineri, la finalul meciului Românua Suedia, scor 0-2, că adversarii au fost net superiori şi nu le-au dat nicio şansă jucătorilor săi.

În urma acestui meci, România - Suedia, prima reprezentativă a ratat calificarea la EURO 2020 din intermediul preliminariilor.

"Cunoşteam forţa Suediei şi astăzi au jucat chiar la cel mai înalt nivel, nu ne-au dat nicio şansă, din primul până în ultimul minut au jucat foarte bine. Băieţii au încercat astăzi, au dat totul, dar nu au fost la fel de inspiraţi ca în celelalte jocuri. Băieţii au încercat să dea totul, dar am întâlnit o echipă care nu ne-a lăsat niciun moment să ne simţim comozi în jocul nostru. Am fost inferiori echipei Suediei, ăsta este purul adevăr. Acum vreau să terminăm cât mai bine aceste preliminarii şi să arătăm, cel puţin acum, când nu mai avem presiunea rezultatului, adevărata noastră valoare, pentru că putem să facem lucrul ăsta. Diferenţa de valoare s-a văzut astăzi, ăsta este adevărul", a declarat Contra, potrivit Agerpres.

Tehnicianul consideră că miza mare a acestui meci România - Suedia și tensiunea partidei i-a făcut pe unii jucători să nu evolueze la adevărata valoare:

"Nu am urmărit meciurile echipei naţionale din ultimii 45 de ani, dar dacă experţii aşa au zis, la cum am jucat astăzi toată părerile sunt de luat în seamă. Eu spun că am jucat slab, dar am jucat aşa pentru că am întâlnit un adversar foarte bun care a fost net superior şi nu ne-a dat nicio şansă. Şi când un adversar nu îţi dă nicio şansă trebuie felicitat şi noi trebuie să învăţăm din lucrul ăsta. Cred că astăzi tensiunea meciului şi-a spus cuvântul asupra evoluţiei multor jucători. Pot fi mai multe cauze, este o echipă tânără. Iar noi aveam o singură opţiune, cea a victoriei şi asta şi-a pus amprenta pe evoluţia lor, nu pot explica altceva".

Contra a caracterizat şi prestaţia echipei naţionale de când a devenit selecţioner şi a făcut calcule privitor la şansele de calificare la EURO 2020:

"E o schimbare de generaţie care nu a adus rezultatele pe care ni le-am dorit în aceste preliminarii. Dar mai este şansa din Liga Naţiunilor, dacă la tragerea la sorţi picăm să jucăm în Islanda şi în cealaltă semifinală Bulgaria întâlneşte Ungaria, în eventualitatea unei victorii în Islanda, ai avea o finală cu Bulgaria sau Ungaria. Eu cred că e timp să îndreptăm lucrurile, dar pentru asta trebuie să joace şi jucătorii mai mult la echipele lor de club. Trebuie să ne legăm pentru că mai avem o şansă, avem şansa asta, ne-a fost dată şi trebuie să credem în ea. Dacă ajunge la EURO această generaţie, pentru că s-a făcut o schimbare de generaţie, sunt opt-nouă jucători noi, foarte tineri, va fi un imbold pentru calificările la Mondial, va fi o experienţă foarte bună pentru ei".

"Mogoş este un jucător pe care îl urmăresc de un an de zile, joacă la Cremonese, unde evoluează meci de meci, are ritm de joc, 1,90 înălţime, am ştiut că mă va ajuta foarte mult la fazele fixe, că este un jucător potent fizic, împinge foarte mult jocul. A fost singurul considerent de ordin tactic, ca el să joace în locul lui Benzar pentru că Benzar nu a jucat în ultimele meciuri. Din punctul meu de vedere Mogoş a făcut un meci bun, poate mă înşel, dar a făcut un meci poate mai bun decât alţii", a mai spus selecţionerul.

Referitor la cea de-a doua întrerupere a partidei de către arbitru, Contra a spus că nu vrea să comenteze incidentul: "Nu am nicio părere, am înţeles de la jucători că Isak (n.r. - atacantul suedez Alexander Isak) s-a dus la arbitru şi i-a comunicat că s-au auzit scandări rasiste".

România Suedia 0 - 2

Echipa naţională de fotbal a României a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale, după ce a fost învinsă fără drept de apel de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în penultimul său meci din Grupa F.

Suedia s-a impus prin golurile marcate de Marcus Berg (18) şi Robin Quaison (34), obţinând calificarea la EURO 2020.

România va juca luni ultimul său meci din preliminariile EURO 2020, cu Spania, la Madrid, pe Stadionul ''Wanda Metropolitano'' (ora 21:45).

"Tricolorii" păstrează şanse de calificare la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului Ligii Naţiunilor.