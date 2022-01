Cristiano Ronaldo vrea să joace fotbal până la 42 de ani

Getty

Portughezul Cristiano Ronaldo, în vârstă de 36 de ani, legitimat la Manchester United, a declarat, pentru ESPN Brazilia, că şi-ar dori să joace până la 42 de ani, informează News.ro.

“Mă simt fericit să fiu un jucător care a arătat că ongevitatea este crucială pentru mine pentru a juca în continuare la nivel înalt, având prestaţii bune. Genetic, simt că aş avea 30 de ani. Am foarte mare grijă de corpul meu şi de mintea mea. Am învăţat recent că după 33 de ani corpul poate face faţă provocărilor dacă ai nevoie, însă adevărata luptă este psihică. Am muncit mai mult şi m-am concentrat asupra acestui aspect. Ştiu că face faţă corpul meu pentru că îl respect mult şi îl ascult. Sunt fericit, vreau să stau aici şi să văd ce va fi. Vreau să văd dacă voi juca până la 40 de ani, 41 sau 42 de ani, însă cel mai important lucru este ca zilnic să îmi propun să mă bucur de moment”, a afirmat Cristiano Ronaldo.

Starul portughez mai are mult până să îl depăşească pe Teddy Sheringham, care deţine recordul de cel mai în vârstă fotbalist care a evoluat în Premier League, el stabilind recordul la vârsta de 40 de ani şi 272 de zile.

Recordul consemnat de Guinness World Record de cel mai în vârstă fotbalist care a evoluat vreodată într-un meci la profesionişti a fost stabilit în octombrie 2020 de Ezzeldin Bahader, care a jucar la 74 de ani şi 125 de zile într-o partidă din liga a treia egipteană.