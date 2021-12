FOTO. Proteste în India după ce a fost inaugurată o statuie a lui Cristiano Ronaldo. „Este un sacrilegiu!”

Plasată în orașul Calangute, în vestul statului Goa, unde fotbalul este extrem de popular, oficialii speră că statuia lui Cristian Ronaldo va inspira tinerii.

Dar Goa este, de asemenea, o fostă colonie lusitană, și s-au împlinit 60 de ani de când statul a fost eliberat de Portugalia.

Criticii spun că jucătorii de fotbal locali ar fi trebuit să fie omagiați, mai ales că mai mulți foști și actuali membri ai echipei naționale a Indiei sunt din Goa.

"Sunt foarte dezamăgit să aud că a fost ridicată statuia lui Ronaldo. Învățați să ne mândrim cu propriile noastre icoane, precum Samir Naik și Bruno Coutinho", a declarat un localnic din Goa pentru agenția de știri IANS, citată de BBC.

În timpul inaugurării statuii, unele persoane au fluturat steaguri negre în semn de protest, a relatat ziarul Times of India.

A statue of Cristiano Ronaldo has been unveiled in Calangute, Goa ????

???? @ANI @Cristiano | #CR7 pic.twitter.com/MUA5s2VKLe