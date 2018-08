Cîrstea - Williams,în turul doi la Montreal. Meciul, amânat pentru joi după-amiază

Cîrstea va evolua, astfel, după ora 20.00, contra americancei Venus Williams, favorită 13, care a trecut de compatrioata sa Caroline Dolehide, scor 7-5, 6-1.

Calificarea în turul doi la Montreal este recompensată cu 14.860 de dolari şi 60 de puncte WTA.

În primul tur, Cîrstea, locul 54 WTA, a învins-o pe Monica Niculescu, locul 69 WTA, jucătoare venită din calificări, în turul I al Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5.

Halep-Pavlyuchenkova and Azarenka-Konta will resume 2nd on CC and BN, respectively. Wozniacki-Sabalenka and Venus-Cirstea follow those matches, respectively.



All 4 winners play twice on Thursday. #CoupeRogers