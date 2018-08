Halep - Pavliucenkova, în turul doi la Montreal. Meciul a fost amânat din cauza ploii

Partida a fost întreruptă la scorul de 3-4, din cauza ploii. Astfel, organizatorii au anunțat că meciul va fi reluat joi, după ora 19.00, ora României.

La séance de ce soir est annulée en raison de la pluie. On se donne rendez-vous demain à 11h.

Bummer! Play has been cancelled for the remainder of today. Play will resume tomorrow at 11 a.m.#CoupeRogers pic.twitter.com/hZZFsEUJri