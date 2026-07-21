Spania, împreună cu Maroc şi Portugalia au asigurată prezenţa la turneul final în calitate de ţări organizatoare ale Mondialului programat peste patru ani, potrivit Agerpres.

Alături de cele trei ţări europene, Argentina, Paraguay şi Uruguay au la rândul lor garantată participarea la competiţie, deoarece vor găzdui câte un meci în debutul ediţiei centenare a Cupei Mondiale.

Deocamdată nu se cunoaşte numărul total de participante la Mondialul din 2030, însă se fac presiuni pentru ca acesta să crească de la 48, câte au fost prezente la ediţia din această vară, derulată în SUA, Mexic şi Canada, la 64 de selecţionate, idee avansată chiar de către preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care urmează să poarte discuţii în acest sens cu federaţiile naţionale afiliate.

Prima ediţie a Cupei Mondiale de fotbal, la care a fost prezentă şi România, a fost organizată şi câştigată de Uruguay, în anul 1930.