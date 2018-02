Ce scrie un jurnalist NY Times după ce Monica Niculescu a eliminat-o pe Maria Sharapova la Doha

"Bagajul de trucuri al Monicăi Niculescu a fost bogat ca să o scoată pe Maria Sharapova în turul I la Doha", a scris Rothenberg, pe Twitter.

Monica Niculescu's bag of tricks contained plenty to take out Maria Sharapova in Doha R1, beating Maria Sharapova 4-6, 6-4, 6-3.

"Unul dintre lucrurile mele favorite în tenis este când o adversară a Monică Niculescu este vrăjită suficient să-i trimită un înapoi, aşa cum a făcut Şarapova", a mai comentat el.

One of my favorite things in tennis is when Monica Niculescu’s opponent is bewitched enough to hit a forehand slice back at her, like Sharapova just did.