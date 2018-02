Monica Niculescu a învins-o pe Maria Sharapova la Doha. ”Știu că joc ciudat”

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a reuşit o victorie superbă în faţa rusoaicei Maria Şarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, în prima rundă a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari.

Monica Niculescu a apărut foarte fericită la conferinţa de presă. Aceasta s-a amuzat puţin, spunând că ştie că joacă ciudat.

"Cheia a stat în faptul că i-am citit jocul. Nici eu, nici ea nu prea am avut ritm, pentru că ştiu că joc destul de ciudat", a spus Monica râzând.

"Antrenorul mi-a zis să-i intru în cap, pentru că mă gândeam foarte mult la faptul că o am în faţă pe Maria Sharapova pentru prima dată şi nu ştiam la ce să mă aştept. Când am văzut lovitura din setul doi, scurta aceea, mi-am dat seama de ce a fost numărul 1 şi de ce a câştigat atâtea Grand Slamuri. Nu a fost uşor! Mingea s-a dus de câteva ori jos şi ea tot a reuşit să lovească decisiv cu drop shot-uri. Dar antrenorul mi-a zis că am reuşit să-i intru în cap şi să o fac să joace după ritmul meu", a spus Monica, citată de sport.ro.

Niculescu (30 ani, 92 WTA) a obţinut o victorie muncită şi totodată de prestigiu, după două ore şi 39 de minute, în faţa fostului lider mondial (30 ani, 41 WTA).

Rusoaica a dominat primul set, în care a condus cu 2-0, a fost egalată (2-2), iar apoi s-a desprins la 4-2. Şarapova a făcut 5-2 la a noua sa minge de break din ghem, a ratat trei mingi de set la 5-2, iar Niculescu s-a apropiat la 5-4, dar şi-a adjudecat setul cu 6-4.

Monica Niculescu comes back to defeat Sharapova 4-6, 6-4, 6-3#QatarTennis pic.twitter.com/zb1fFca1Ri — WTA (@WTA) 12 February 2018

În actul secund, Şarapova a început cu break, dar Niculescu a întors scorul (2-1), a urmat o nouă răsturnare de scor (2-3), dar Monica a recuperat, a făcut 4-3, 5-4 şi a încheiat cu un break la zero (6-4).

Setul decisiv a început cu un break reuşit de Şarapova, dar Monica şi-a luat serviciul înapoi. Cele două au mers cap la cap, Monica servind aproape perfect de fiecare dată, până la 4-3, când rusoaica şi-a pierdut serviciul, Niculescu încheind meciul cu un ghem alb, al treilea consecutiv pe serviciul său.

La prima confruntare dintre cele două, Niculescu (venită din calificări) nu a avut niciun as şi a făcut 2 duble greşeli. Şarapova a reuşit 2 aşi şi a comis nu mai puţin de 11 duble greşeli, salvând doar una din cele 8 mingi de break create de Monica. Niculescu a avut 12 mingi direct câştigătoare şi 17 erori neforţate, în timp ce Şarapova a numărat 31 de winners şi 52 de erori neprovocate.

Niculescu, care e pregătită la acest turneu de Victor Crivoi, şi-a asigurat un cec de 17.325 dolari şi 90 de puncte WTA, următoarea sa adversară fiind probabil Magdalena Rybarikova (Slovacia), care va juca în primul tur cu Fatma Al Nabhani (Oman).

Monica va juca şi la dublu, alături de Irina Begu, adversare în primul tur fiindu-le cehoaicele Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova.

Niculescu este a doua românca ajunsă în turul al doilea la Doha, după ce Mihaela Buzărnescu a învins-o luni pe ucraineanca Lesia Ţurenko, în două seturi, cu 7-5, 6-4.

Pe tabloul principal se mai află trei românce, Simona Halep, a doua favorită, care o va înfrunta direct în turul al doilea pe rusoaica Ekaterina Makarova (7-5, 6-0 cu chinezoaica Shuai Zhang), Sorana Cîrstea (adversară grecoaica Maria Sakkari) şi Irina Begu (adversară australianca Samantha Stosur).

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer