Ce scrie presa internațională după ascensiunea fulminantă a Biancăi Andreescu

Ascensiunea fulminantă a Biancăi Andreescu, canadianca de origine română, continuă cu cea mai mare victorie din cariera ei. La doar 18 ani, a învins-o în finala turneului de la Indian Wells pe Angelique Kerber, numărul 8 mondial.

Meciul s-a decis abia în setul decisiv, după o partidă nebună care a durat peste 2 ore.

Jurnaliștii străini au fost cuceriți de jocul ei. Bianca a reușit să elimine în ultima săptămână jucătoare de top precum Garbine Muguruza și Elina Svitolina.

Presa internațională a scris despre victoria Biancăi și menționează că la sfârșitul anului trecut era pe locul 178 WTA. După finala câștigată ea va urca pe 24.

Press Asociation: ”Bianca Andreescu, cea mai nouă stea din tenisul feminin, și-a desăvârșit ascensiunea după o victorie strălucită, în trei seturi, în fața germancei Angelique Kerber. Canadianca de 18 ani a luptat din răsputeri cu epuizarea și a avut o stăpânire de sine care au dus-o către triumful în fața unei campioane de trei ori câștigătoare de Grand Slam. Este prima beneficiară de wildcard care câștigă prestigioasa competiție din California.”

Sports Illustrated: ”Cea mai bună poveste de tip Cenușăreasa a acestei luni deja e scrisă. Bianca Andreescu și-a încheiat uimitorul ei parcurs de la Indian Wells trecând peste crampe, nervi și peste o Kerber foarte hotărâtă și ajungând până la un final dramatic. Dar a arătat lumii că și-a făcut simțită prezența într-un mod impresionant.”

The New York Times: ”E una dintre cele mai mari performanțe din istoria tenisului recent. Andreescu nu vine de nicăieri, ea are un palmares și ca junioare, dar parcursul ei la Indian Wells este un pas înainte uriaș. Are, în mod remarcabil, un joc complet.”

BBC: ”Andreescu a arătat un curaj remarcabil de a riposta după o cădere în al treilea set.”

Sportsnet: ”Bianca Andreescu a luptat să o uimească pe fosta numărul 1 mondial Angelique Kerber și să câștige primul ei titlu WTA la BNP Paribas Open. La doar 18 ani, această victorie este doar cea mai recentă sclipire din sezonul senzațional pe care l-a avut în 2019. Și doar ce a început.”

The Telegraph: „Atacurile explozive și loviturile imprevizibile au făcut să fie îndrăgită și de publicul de la Indian Wells.”

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer