Ce contract va avea Mirel Rădoi, noul selecţioner al naționalei de fotbal

Tehnicianul Mirel Rădoi este noul selecţioner al primei reprezentative a României, a anunţat FRF, miercuri, într-o conferinţă de presă.

“Nici eu, nici directorul tehnic al FRF nu am discutat cu alt antrenor. Din primul omment Mirel Rădoi a reprezentat opţiunea numărul unu. Mandatul nu e unul pe termen scurt, este unul de construcţie, este pe cel puţin doi ani, cu obiective intermediare. Va conduce naţionala României şi la olimpiada de la Tokyo”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, conform Agerpres.

Mirel Rădoi: Sunt mândru să mă aflu în postura

“Am un gol în stomac şi nu pentru că nu am mâncat nimic toată ziua. M-am emoţionat. Este cel mai înalt rang al antrenorului în România. Aprecierea pe care federaţia o are pentru mine va trebui să o arătăm altfel. Alături de jucători va trebui să câştigăm acest baraj, să mergem la Euro. În ultima mea perioadă experienţa mea este mai mare ca selecţioner decât ca antrenpr. Sunt mândru să mă aflu în postura asta şi de aici încolo va trebui să ţinem steagul României sus. Le mulţumesc băieţilor de la echipa de tineret, atât generaţiei cu care am fost în vară la Euro cât şi celor de acum, datorită lor am ajuns aici”, a spus Rădoi, conform news.ro.

El a menţionat că este mulţumit din punct de vedere financiar şi a adăugat că îşi doreşte să îşi depăşescă mentorii: “Voi vrea să-mi depăţesc mentorii pe care i-am avut, Piţurcă, Boloni, Hagi… îmi doresc să-i depăşesc”.

Rădoi a mai spus că a vorbit cu predecesorul său, Cosmin Contra, dar după ce acesta şi-a anunţat plecarea de la naţională: “Am vorbit cu Cosmin Contra şi după ce şi-a anunţat plecarea. Nu se ştia în acel moment de mine, doar ce se va întâmpla cu jucătorii de la under 21”.

Cosmin Contra a ratat calificarea la Euro 2020

Rădoi îi succede lui Cosmin Contra, al cărui contract s-a încheiat după ce România a ratat calificarea la Euro-2020 din grupele preliminarii.

Noul selecţioner va conduce naţionala tricoloră la play-off-ul Ligii Naţiunilor din martie 2020, ultima şansă de califcare la Euro-2020. În play-off-ul Ligii Naţiunilor, România va evolua, în deplasare, cu Islanda. Dacă vor câştiga acestă întâlnire, tricolorii vor întâlni, tot în deplasare, învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria, pentru un loc la Euro-2020.

Mirel Rădoi are în palmares 67 de meciuri pentru echipa naţională a României, pentru care a marcat două goluri. Ca fotbalist, a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale la Steaua Bucureşti, între anii 2000-2009, Al-Hilal Riyadh, între 2009 şi 2011, Al-Ain, între anii 2011-2014.

Începând din martie 2018, Rădoi a ocupat funcţia de manager sportiv al echipei naţionale U21 a României, iar în luna august a aceluiaşi an a preluat banca tehnică, după ce Daniel Isăilă a decis să accepte o ofertă din Arabia Saudită. A reuşit să califice reprezentativa Under 21 la Euro-2019, unde a ajuns până în semifinalele competiţiei, performanţă ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani.

În total, pe banca selecţionatei U21, Mirel Rădoi a bifat 15 partide, reuşind să câştige 9 dintre ele şi să bifeze trei remize.