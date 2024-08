Ce a spus o mare înotătoare maghiară despre David Popovici: „Asta cred că urmează pentru el”

Ea a apreciat că românul va ţinti recordul mondial la 100 metri liber stabilit de Pan Zhanle.

„Sunt sigură că David este mulţumit cu rezultatele sale. Nu-mi imaginez de ce nu ar fi. A fost extraordinar în ambele probe. Faptul că a obţinut un bronz în proba de 100m liber este extraordinar, fiindcă a fost o cursă foarte strânsă, toată lumea a fost la nivel înalt. Cred că David deja a început să se gândească despre ce va urma pentru el imediat după cursa de 100m, nu a aşteptat să se încheie Jocurile Olimpice – şi anume că este posibil să doboare recordul mondial stabilit de Pan Zhanle. Cred că asta ne spune faptul că el este un competitor puternic – abia a terminat cursa şi deja s-a gândit la ce urmează. Cred că deja are ochii aţintiţi pe acest record mondial. A spus că oricine îl poate doborî, dar sunt destul de sigură că el va fi cel care va încerca să o facă. Asta cred că urmează pentru el. Sper, de asemenea, că se va odihni puţin, pentru că de multe ori ştiu că eu nu mă odihneam după mari întreceri, dar acum cred că trebuie să se odihnească şi să se bucure de ce a realizat, ca apoi să continue antrenamentele. Încă mai are mult timp la dispoziţie. Are doar 19 ani şi va mai participa la alte ediţii de Jocuri Olimpice” a declarat Hosszu.

Katinka Hosszu are 35 de ani şi a cucerit trei medalii de aur şi una de argint din patru participări olimpice consecutive: Atena 2004, Beijing 2008, Londra 2012 şi Rio de Janeiro 2016.

La Jocurile Olimpice, David Popovici a câştigat medalia de aur la 200 metri liber şi bronzul la 100 metri liber.

