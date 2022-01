Edi Iordănescu este noul selecţioner al naţionalei României

Agerpres

Edward Iordănescu a fost numit în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, a anunţat, marţi, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Centrul de la Mogoşoaia.

Primele declarații de la prezentarea lui Edi Iordănescu.

„Astăzi suntem aici în fața dumneavoastră să-l prezentăm pe noul selecționer al naționalei. Elementele principale care au contat în această decizie au fost disponibilitatea și dorința de a reuși. La acestea se adaugă și experiența de antrenor, spiritul său analitic, cunoașterea la zi a fotbalului românesc dar și un avantaj, că a lucrat aproape cu toți jucătorii pe care îi avem astăzi la nivel de echipă națională. Este un antrenor tânăr, dar cu o experiență foarte mare la nivelul Ligii 1. În ceea ce privește contractul, se întinde pe următoarele două campanii de calificare. Un contract care ne-am dori să se întindă pe următorii doi ani și jumătate”, a spus Răzvan Burleanu, potrivit Sport.ro.

Edi Iordănescu a fost prezentat oficial în calitate de selecționer al naționalei României.

„Înainte de toate vreau să mulțumesc domnului președinte, întregii conduceri a FRF pentru încredere. Contează foarte mult pentru mine, am simțit încredere în munca pe care putem s-o facem împreună. Noi toți ne-am fi dorit calificări, e de discutat în ceea ce înseamnă rezultatele, dar munca lor a fost una bună, au muncit să construiască un mediu bun pentru performanță și au participat în mod activ la promovarea unor jucători tineri. În ceea ce mă privește mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de mândrie, de entuziasm. Am încredere că putem împreună cu băieții, cu conducerea FRF și cu încrederea dumneavoastră să construim o echipă care să ne facă mândri din nou și să producem performanțe, așa cum toată lumea așteaptă.

Vin cu toată deschiderea, mă simt extrem de bucuros și de onorat. Sunt mândru de realizările tatălui meu, m-am inspirat de-a lungul timpului din ele. Când am plecat în această meserie am îmbrățișat tot ceea ce înseamnă aceste provocări. După cum mă știți, pun foarte mult preț pe detalii. Pentru mine a fost foarte important să înțeleg toate așteptările. Au fost etape firești pe care le-am parcurs împreună, ajungând la un punct final care mă bucură.

Eu am spus că orice antrenor își dorește să fie prima variantă, eu am fost tot timpul prima variantă la echipele la care am activat. În ceea ce înseamnă echipa națională, eu cred că am demonstrat că am capacitatea să pun în plan secund orice fel de orgoliu, latura financiară aproape că nu a contat, pentru că este și ea importantă pentru orice antrenor. Focusul meu a fost total pentru discuțiile cu domnul Stoichiță și domnul președinte, cu ei am interacționat cel mai mult”.

Despre accidentarea lui Ianis Hagi - „O veste proastă atât pentru el cât și pentru noi toți, o să-mi doresc să vorbesc cu el în cel mai scurt timp, este un jucător cu foarte mult potențial, a început să demonstreze lucruri. Traversa o perioadă foarte bună și cu siguranță ne va afecta. Trebuie încurajat, trebuie susținut și trebuie să avem răbdarea necesară pentru a-l recâștiga”.

Edi Iordănescu: „Dacă politicul s-ar fi implicat, înseamnă că mai face și lucruri bune”

Iordănescu a vorbit și despre susținerea politică - „Am fost susținut de americani. E bine că ați deschis acest subiect, cred că putem să-l închidem odată pentru totdeauna. În 12 ani am fost activ, am fost implicat în mai multe proiecte. Cred că în acești 12 ani, puterea politică s-a schimbat de cel puțin 20 de ori. Nu cred că cineva a făcut o pasiune pentru mine, consider că cine a spus asta îmi aduce un afront important în ceea ce înseamnă munca mea. Toate echipele pe care le-am preluat au mers în sus, chiar dacă au fost cazuri când nu am dus la capăt un proiect. Cred că cine susține acest lucru este lipsit de logică elementară sau este doar rău intenționat. Dacă politicul s-ar fi implicat, înseamnă că mai face și lucruri bune”.

