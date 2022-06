Edi Iordănescu, după înfrângerea cu Muntenegru: „Nu văd bine viitorul naţionalei”. Ce spune despre demisie

Agerpres

Selecţionerul Edward Iordănescu a afirmat, marţi seara, în conferinţa de presă de la finalul partidei cu Muntenegru, din Liga Naţiunilor, pierdută cu scorul de 0-3, că va analiza în următoarea perioadă activitatea sa la echipa naţională de fotbal a României

Acesta spune că va lua o decizie ţinând cont de "viitorul" acesteia în ceea ce priveşte o posibilă demisie a sa.

"Nu. Mă gândesc să ne liniştim, nu suntem la o echipă de club să avem joc din nou peste câteva zile. Zilele următoare o să fim la rece, o să facem o analiză. Tot timpul mi-am analizat munca şi am fost primul meu critic, aşa voi face şi acum. Munca mea trebuie analizată şi deciziile pe care le-am luat, după care vom trage concluzii. Plec de la ideea că foarte puţin contează situaţia mea, starea mea şi viitorul meu, contează viitorul echipei naţionale. Şi tot timpul în direcţia aia voi merge, ceea ce este important pentru echipa naţională aia vom face. Orice este bine pentru echipa naţională ne vom asuma, în frunte cu mine", a spus Iordănescu, când a fost întrebat dacă se gândeşte să demisioneze din funcţia de selecţioner, transmite Agerpres.

El a precizat că responsabilitatea rezultatelor, o victorie în 4 meciuri în Liga Naţiunilor, îi aparţine: "Responsabilitatea a fost tot timpul a mea, în seara asta îmi asum. Nu a fost uşor, pentru că a fost o perioadă greu de gestionat, am avut mulţi jucători cu probleme, am intrat prost apoi ne-am mai revenit, ne-am entuziasmat, dar, din păcate, nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul de combativitate al adversarului. Nu am argumente să contrazic situaţia asta foarte proastă Cu toate că am avut şi neşansă".

Selecţionerul a afirmat că la partida de pe Stadionul Giuleşti s-a simţit la fel de mic precum la meciul din deplasare cu Muntenegru, pierdut cu 2-0.

"M-am simţit mic, aşa cum m-am simţit şi după jocul din Muntenegru, dar este prea puţin important cum m-am simţit eu. Important este că trebuie să acceptăm realitatea, am primit confirmări dure în seara asta. Eu vreau să cer scuze în numele echipei şi în numele meu publicului care ne-a fost alături în cele două jocuri. Dacă în primul am scos-o la capăt, acum nu le-am mai putut oferi ceea ce şi-au dorit. Echipa şi-a dorit, garantez asta, dar atât s-a putut în azi", a completat Iordănescu.

Tehnicianul a lăsat totuşi să se înţeleagă că există şanse destul de mari să continue la conducerea naţionalei: "Eu am mare încredere în ceea ce pot să fac, am venit determinat, am venit cu încredere. Am o putere de muncă foarte mare şi o capacitate de a mă regenera mereu. Nu mi-a fost uşor nici mie, au fost nopţi albe, chiar dacă orgoliul meu l-am lăsat deoparte pentru a vorbi despre echipă naţională".

Edward Iordănescu, după înfrângerea cu Muntenegru - Concluziile sunt triste, nu văd bine viitorul naţionalei

Viitorul echipei naţionale de fotbal a României nu se vede bine, de vreme ce concluziile sunt triste după înfrângerea de pe teren propriu în faţa selecţionatei Muntenegrului, cu 0-3, a afirmat la finalul partidei selecţionerul Edward Iordănescu.

"În momentul de faţă cu siguranţă că nu văd bine viitorul echipei naţionale, deoarece concluziile sunt triste. Din păcate a fost şi neşansă pentru că am avut momentele noastre. Şi neşansă a fost şi în seara asta, dar asta nu ne scuză cu nimic. Cred că ar trebui să fim obiectiv şi să tragem nişte concluzii despre joc. Am pierdut toate duelurile, nu a mai putut fi la fel cum am fost cu Finlanda, nu au mai avut intensitate, adversitate, nu am mai câştigat duelurile, nu au mai fost primii la minge, din primele momente am pierdut lupta fizică şi asta a făcut diferenţa", a spus Iordănescu în conferinţa de presă de după meci.

El a precizat însă că are încredere în continuare în "marja de progres" a primei reprezentative.

"Eu cred în continuare în această echipă, cred că echipa naţională are marjă de progres, sunt foarte mulţi jucători tineri care vin din spate. Am apelat la o parte dintre ei, mai sunt şi alţii importanţi. Nu va fi uşor indiferent cine va conduce echipa naţională, nu va fi uşor pentru că factorii externi afectează şi până la urmă eu înţeleg şi asta", a completat Iordănescu.

Tehnicianul nu a dorit să facă o paralelă între selecţionata României, care a pierdut acasă cu 0-3 în faţa Muntenegrului şi cea a Ungariei, care a câştigat cu Anglia, în deplasare, cu 4-0.

"Nu aş face o paralelă cu Ungaria, trebuie să ne acceptăm situaţia şi statutul, să tragem concluziile care sunt greu de digerat, sunt triste. Suntem aici, trebuie să vedem ce e de făcut şi să luăm deciziile corecte. Pentru că eu refuz să cred că fotbalul românesc nu are perspective, că nu are potenţial. Dar s-au făcut lucruri pe care trebuia să le facem diferit", a mai spus Iordănescu.

România - Muntenegru 0-3, în Liga Națiunilor

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de selecţionata Muntenegrului cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, într-un meci din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor la fotbal.

România, care ocupă utimul loc în grupă, are în mandatul lui Edward Iordănescu o victorie (1-0 cu Finlanda), un egal (2-2 cu Israelul, amical) şi patru înfrângeri (0-1 cu Grecia, în meci amical; 0-2 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia, 0-3 cu Muntenegru).