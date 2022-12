Campionii mondiali au ajuns acasă. A fost decretată zi liberă, pentru ca oamenii să petreacă alături de jucători | VIDEO

Avionul a ajuns în Argentina cu aproape șapte ore întârziere, la ora locală 02:23 (cinci ore mai târziu în România), informează publicația Ole.

Lionel Messi and the rest of the national Argentina team land down after beating France in the World Cup pic.twitter.com/OxO6ZFYePD — Highlights of Pop ???? (@HighlightsOfPop) December 20, 2022

Imediat după aterizare, campionii mondiali au fost conduși într-o zonă special amenajată pentru a-i saluta pe suporteri.

Apoi, fotbaliștii s-au urcat într-un autocar cu etaj, descoperit și au mers la cantonamentul din incinta federației argentiniene de fotbal.

Argentina's celebrations are just beginnning as news footages from Buenos Aires highlight the passionate nature of the team’s supporters.#Qatar2022 #WorldCupFinal #Argentina #BuenosAires pic.twitter.com/WjkRhP7Ksc — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 20, 2022

Potrivit unei decizii a guvernului, marți, 20 de decembrie, a fost decretată zi liberă în Argentina.

The Argentina ???????? team have landed in Buenos Aires. They almost get caught in the overhead cables! Whilst on the bus. pic.twitter.com/uaZrOZDlpb — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 20, 2022

După ora locală 12:00 (19:00, în România), Messi & Co vor defila pe străzile din Buenos Aires și le vor prezenta suporterilor prețiosul trofeu pe care l-au câștigat în Qatar, potrivit Clarin.

Peste un milion de fani sunt așteptați la obeliscul din centrul orașului, în Piața Revoluției.

Dată publicare: 20-12-2022 09:49