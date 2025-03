Proteste și temeri economice în Turcia după arestarea liderului opoziţiei, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu

Manifestaţiile au fost declanşate de arestarea primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul adversar politic al lui Erdogan, cu doar câteva zile înainte ca acesta să fie nominalizat drept candidat al partidului său la alegerile prezidenţiale.

Pieţele financiare turceşti au înregistrat miercuri cele mai mari scăderi din lume după anunţul reţinerii lui Imamoglu, iar lira turcească a atins un minim istoric în raport cu dolarul.

Thousands of people protested in Turkey against the arrest of Istanbul's mayor Ekrem İmamoğlu.

In Ankara, Istanbul, and other cities, demonstrators called for President Recep Tayyip Erdogan to resign, accusing him of trying to eliminate his biggest rival through the arrest. pic.twitter.com/uXBQ0LTbhO