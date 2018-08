Cadoul primit de Simona Halep din partea sponsorului Nike: ”Vă mulțumesc foarte mult!”

Simona va purta prima dată noile încălțări la US Open.

Pe teniși, cei de la NIke au imprimat prenumele numărului 1 mondial - "Simo", în culorile steagului României.

"Nu-l vei uita niciodată pe primul", au scris americanii de la Nike pe cutia cu încălțămintea.

Simona Halep a postat o fotografie cu cadoul pe contul ei de Twitter, alături de un mesaj de mulțumire: ”Vă mulțumesc foarte mult pentru acest cadou frumos!”.

Thanks so much @Nikecourt for this beautiful present #youneverforgetyourfirst ???? pic.twitter.com/6Uyb2n2nzb