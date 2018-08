Simona Halep s-a retras de la New Haven

"Îmi pare atât de rău pentru turneu şi fani, dar nu voi fi capabilă să joc la @connecticutopen în această săptămână. Sper să fiu prezentă anul viitor", a scris Simona, într-un mesaj pe Twitter.

Unfortunately world No.1 @Simona_Halep has withdrawn from #CTOpenTennis with a right achilles injury. She will be giving a press conference on site in #NHV at 2.30pm. Get well soon Simona. We hope to see you back here in New Haven in 2019. pic.twitter.com/VJgSxLeihO